Dry January ou non, l'ivresse des ventes persiste pour McFadden et Stuart

La deuxième place du classement revient également à l'Américaine, avec Les Secrets de la femme de ménage (traduction de Karine Forestier), et la troisième a une autre habituée du top 10, Anna Stuart, et sa Sage-femme d'Auschwitz (traduction de Maryline Beury). Elles vendent respectivement 34.649 et 12.903 exemplaires de leur livre.

Quant au YouTuber Inoxtag, il perd sa médaille de bronze, et se positionne désormais à la quatrième place, avec 11.316 exemplaires partis pour Instinct.

Au milieu du tableau, Michel Bussi réalise une belle progression : après avoir occupé la 10ᵉ place la semaine dernière, il grimpe de cinq rangs avec Mon cœur a déménagé, qui atteint 10.251 ventes. Il est suivi de près par un autre succès de Freida McFadden, La Femme de ménage voit tout (traduction de Karine Forestier), qui s’écoule à 8303 exemplaires cette semaine.

Deux nouveaux titres font leur entrée dans le classement : Sans soleil, tome 1 : Disco Inferno de Jean-Christophe Grangé, qui se hisse à la 7ᵉ place avec 7967 exemplaires vendus, et La Rose de minuit de Lucinda Riley (traduction de Jocelyne Barsse), à la 9ᵉ place, avec 6622 ventes.

Ken Follett, de son côté, perd une place avec Les armes de la lumière (traduit par Odile Demange, Valentine Leÿs, Christel Gaillard-Paris et Renaud Morin) et se retrouve en 8ᵉ position avec 7597 exemplaires écoulés. Enfin, Lisa Gardner clôture le top 10 avec L’Été d’avant (traduction de Cécile Deniard) et 6054 exemplaires vendus.

Le Top/Flop de la semaine

Le roman d’Éric Reinhardt, Sarah, Susanne et l'écrivain, gagne 104 places. Ce jeu de miroirs entre fiction et réalité rappelle son précédent ouvrage, L’Amour et les forêts, adapté au cinéma en 2023 avec Virginie Efira et Melvil Poupaud. Une nouvelle adaptation serait-elle en préparation ? À suivre...

Côté manga, la désillusion est forte : Kaiju n°8, tome 13 de Naoya Matsumoto chute de 101 places. Une semaine difficile pour cette série qui pourtant promet un savant mélange d’action et de suspense.

Comme la semaine précédente, les ventes globales de livres sont en recul, avec une baisse de 5 %. Le nombre d’exemplaires écoulés passe ainsi de 4,9 millions à 4,7 millions. Le chiffre d’affaires enregistre également une légère baisse, de 6 %, reculant de 63,1 millions € à 59,7 millions €.

Pour archiver ces informations et la liste de 200 meilleures ventes, il suffit de cliquer sur le bouton “Imprimante” dans la barre de partage de l'article : cela permettra de changer la page en fichier PDF. De même, en fin d'article, tous les ouvrages sont accompagnés d'un code-barre : d'un coup de douchette, il est désormais plus facile de passer commande auprès du diffuseur quand on est libraire.

Enfin, un extrait des livres de ce top 200 est proposé directement : si vous en êtes l'éditeur et que l'extrait ne figure pas, vous pouvez écrire à la rédaction à l'adresse avantparution@actualitte.com, et nous corrigerons cela ensemble. En fin de compte, pourquoi avoir besoin de justiciers quand on possède une équipe aussi dynamique ?

