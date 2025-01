Projet de loi de finances 2025 : comment s'en sort la culture ?

Évoquant un déficit public présenté comme une véritable surprise, estimé à 6,1 % du PIB en 2024, le gouvernement de Michel Barnier avait préparé un projet de loi de finances 2025 particulièrement austère. L'heure était aux économies, quitte à priver les services publics de financement ou à mettre les collectivités sous pression.

Certaines d'entre elles se sont d'ailleurs engouffrées dans la brèche ouverte par le discours néo-libéral en vogue, à l'instar, bien sûr, de la région Pays de la Loire, dont la présidente, Christelle Morançais, s'est appuyée sur la menace de la dette pour appliquer une radicale stratégie du choc. Celle-ci n'a pas épargné la culture, loin de là.

Copie revue... et corrigée ?

Une censure de gouvernement plus tard, François Bayrou et ses ministres défendent un nouveau projet de loi de finances 2025, qui s'inscrit directement, cependant, dans la suite du précédent. Celui-ci avait en effet été rejeté par l'Assemblée nationale le 12 novembre 2024, à l'issue d'une première lecture. Le gouvernement a repris les discussions parlementaires sur la seconde partie du projet de loi, consacrée aux dépenses.

Par de multiples amendements, déposés parfois à la dernière minute, le gouvernement a largement sabré dans les dépenses publiques. 6,3 milliards € de coupes ont ainsi été entérinées par les votes au Sénat, grâce aux voix des groupes Les Républicains, Union centriste, RDPI (Renaissance) et Les Indépendants.

Les objectifs de réduction des dépenses imposés aux collectivités, eux, ont été revus à la baisse, passant de 5 à 2,2 milliards €. Le mal est fait, cependant, puisque de nombreuses collectivités, notamment les régions, ont voté un budget 2025 en fonction des prévisions économiques affichées en fin d'année 2024, quitte à réduire les dépenses, y compris pour la culture.

Un peu de crédits pour la culture

Au sein du budget général adopté par le Sénat, le ministère de la Culture ne s'en sort pas si mal, comparé à l’aide au développement (-2,78 milliards €), l’écologie (- 995 millions €), l’enseignement supérieur et la recherche (- 630 millions €), France 2030 (- 535 millions €) ou l’audiovisuel public (- 80 millions €), d'après le bilan de Public Sénat.

En effet, le ministère réalise même l'exploit d'obtenir des dotations plus favorables que dans la précédente version du projet de loi de finances 2025, avec 4 milliards € d'autorisations d'engagement (AE) et 3,9 milliards € de crédits de paiement (CP).

Si l'on se tourne vers les différents programmes de la mission Culture, toutefois, les situations sont malgré tout contrastées. Ainsi le Programme 131, Création, gagne quelques millions, avec 1,072 milliard en AE et 1,043 milliard € en CP (contre 1,066 milliard en AE seulement auparavant). Le Programme Patrimoine sort vainqueur, avec 1,281 milliard € en AE et 1,253 milliard € en CP (contre 1,138 milliard € et 1,201 milliard €, respectivement, dans la précédente version).

Le Programme 361, Transmission des savoirs et démocratisation de la culture, qui comprend notamment un Pass Culture raboté de 35 millions €, recule à 802 millions € en AE et 751 millions € en CP (contre 858 et 807 millions €). Enfin, le Programme 224, Soutien aux politiques du ministère de la Culture, reste pratiquement stable, avec 872 millions € en AE (contre 871 millions €) et 869 millions € en CP.

Le budget de la Mission Médias, livre et industries culturelles s'établit à 728 millions € en AE et 720 millions en CP (contre 728 et 724 millions € auparavant). Le Programme 334, Livres et industries culturelles, voit ses crédits diminuer à nouveau, passant de 361 millions € en AE et 358 millions € en CP dans le précédent projet de loi de finances 2025 à 358 millions en AE et 350 millions € en CP...

Le plafond d'emplois du ministère de la Culture, pour sa part, reste inchangé, avec 9159 équivalents temps plein. Idem pour les opérateurs de l'État, pour lesquels il est fixé à 16.872 ETPT.

Photographie : illustration, verkeorg, CC BY-SA 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com