Un concert dessiné pour petits et grands : L’Île aux oiseaux

À 11 heures, deux artistes talentueuses uniront leurs univers pour offrir une expérience immersive. Peggy Nille, illustratrice reconnue pour son album L’Île aux oiseaux (Actes Sud Jeunesse), donnera vie à ses créations en direct, tandis que Magali Goimard, pianiste accomplie, accompagnera cette performance de mélodies inspirées et délicates. Ensemble, elles inviteront le public à une exploration onirique et féérique du monde des oiseaux, mêlant visuel et musical dans une parfaite harmonie.

D’une durée de 50 minutes, ce spectacle gratuit ravira les amateurs d’art et de nature, proposant une pause enchantée dans un cadre exceptionnel. Et pour prolonger ce moment de partage culturel, une inauguration officielle se tiendra à 11h30 dans le hall du Palais des Congrès.

Ne manquez pas cette rencontre unique entre l’image et le son, une invitation à s’évader au rythme des dessins et des notes de piano. L’Île aux oiseaux vous attend pour une parenthèse de douceur et de magie.

Retrouver le programme du festival Livres en fête 2025 ci-dessous :

DOSSIER - Livres en fête 2025 : Saint-Raphaël célèbre la lecture

Par Clément Solym

Contact : clements@actualitte.com