Jean-François Kahn : un journaliste au coeur de la politique française

Né le 12 juin 1938 à Viroflay, il est le fils du philosophe Jean Kahn-Dessertenne, qui s'est donné la mort en 1970, et de Camille Ferriot. Durant ses études, il adhère deux ans au Parti communiste avant de se diriger vers une carrière de journaliste. Il entame son parcours professionnel en 1959 chez Paris Presse l'Intransigeant, collabore avec Le Monde, et rejoint L'Express en 1964.

Un « centriste révolutionnaire »

Avec Jacques Derogy, il révèle l'affaire Ben Barka, concernant l'enlèvement à Paris en 1965 du principal opposant au roi Hassan II, et leader du mouvement tiers-mondiste et panafricaniste.

En 1971, il rejoint Europe 1 comme éditorialiste et devient en 1977 directeur de la rédaction des Nouvelles littéraires. Durant les années 1970 et 1980, il participe activement à plusieurs émissions politiques télévisées, dont L'Heure de vérité. Également amateur passionné de la chanson française, il présente l'émission Avec tambour et trompette sur France Inter dans les années 1970 et Chantez-le moi durant la décennie suivante.

Il fonde le magazine L'Événement du jeudi en 1984, qui se veut un média impartial, critiquant aussi bien la gauche que la droite, pour transcender le clivage politique traditionnel. Du Macron avant l'heure, en somme, ou du Bayrou précédemment, qu'il soutient en 2007.

Engagé plus généralement, il dénonce le stalinisme dans son ouvrage La guerre civile de 1982, a porté une parole critique au néolibéralisme de cette même décennie, ou a critiqué l'intervention de l'OTAN en Serbie en 1999, et à la guerre d'Irak en 2003.

Il crée l'hebdomadaire Marianne en 1997 avec Maurice Szafran, où il officie comme directeur jusqu'en 2007, maintenant sa ligne « centriste révolutionnaire ». Il tient une chronique, Bloc-notes, jusqu'en 2011. Cette même année, au sujet de l'affaire Dominique Strauss-Kahn. Il parle de « troussage de domestique », suscitant des accusations de sexisme ou de complaisance de classe. Il présente des excuses publiques, et se retire progressivement du journalisme. Il participe néanmoins toujours à des émissions, comme C dans l'air sur France 5.

« En finir avec la gauche »

Initialement perçu comme un média de gauche à sa fondation, Marianne a progressivement adopté, au cours des années 2010, une ligne éditoriale souverainiste. En 2024, Jean-François Kahn s'est opposé à la vente de l'hebdomadaire, propriété depuis 2018 de l'homme d'affaires tchèque Daniel Kretinsky, au fondateur de Smartbox, Pierre-Édouard Stérin. Ce dernier se présente comme un libertarien conservateur.

Après avoir soutenu le projet de Constitution européennes de 2005, il annonce en 2008 sa candidature aux élections européennes, mais renonce à son siège malgré son élection pour respecter ses engagements de campagne. En 2009, il crée le club de réflexion Crréa pour développer des alternatives politiques novatrices.

Jean-François Kahn a publié un grand nombre d'essais durant sa longue carrière. Parmi ses textes notables, on trouve Et si on essayait autre chose ? en 1983, publié chez Seuil. Son point de vue sur la politique et la société françaises se manifeste également dans des titres tels que Les Français sont formidables (Balland, 1987), Esquisse d'une philosophie du mensonge (Flammarion, 1992), ou encore La Pensée unique (Fayard, 1995).

Il a souvent collaboré avec d'autres, comme dans Comme deux frères - mémoire et visions croisées avec son frère généticien Axel Kahn (Stock, 2006), et s'est engagé dans des débats contemporains avec des ouvrages tels que Pourquoi il faut dissoudre le PS (Larousse, 2008) et L'Alternative. Oui, c'est possible ! (Fayard, 2009). En 2014, il publie L'Horreur médiatique, dans lequel il critique les médias pour leur propension à suivre une « pensée unique », ce qui, selon lui, encourage le rejet populaire et la montée de l'extrémisme.

Plus récemment, il a publié Mémoires d'outre-vies en deux tomes, publiés chez Éditions de l'Observatoire en 2021 et 2022, où il revient sur ses expériences et réflexions tout au long de sa vie. En 2024, toujours chez L'Observatoire, il édite Ne m'appelez plus jamais gauche, dans lequel il est formel : « Au fond, la seule façon, aujourd’hui, de réactiver la fonction essentielle qui fut celle de la gauche, c’est d’en finir avec la gauche. »

