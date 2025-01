Les 10es Rencontres de l'illustration, à Strasbourg, dès le 19 mars

La septième édition du Festival des langues classiques se déroulera les 7 et 8 février 2025 à l’Université Ouverte et à l’Hôtel de Ville de Versailles. Cette nouvelle édition s’articule autour d’une thématique captivante et ancrée dans la réalité historique : « Nourrir les dieux et les hommes ». Un voyage fascinant au cœur des rituels, croyances et pratiques alimentaires de l’Antiquité.