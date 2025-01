Avec Robert Eggers, Sjón revisite la légende du loup-garou

Pour ce nouveau film, Eggers rempile avec Focus Features, la société de production, filiale d'Universal, qui a déjà cofinancé ses autres longs-métrages. Le projet bénéficie d'une certaine confiance de la part du studio, puisqu'une date de sortie est d'ores et déjà arrêtée : Werwulf sera ainsi en salles le 25 décembre 2026. Une choix qui rappelle celui de Nosferatu, sorti le 25 décembre 2024, une date qui a plutôt réussi au film sur le plan des entrées.

Werwulf se déroulera au XIIIe siècle, en Angleterre, et devrait être tourné en couleurs - Eggers avait choisi le noir et blanc pour The Lighthouse (2019) et certains passages de Nosferatu.

Pour le scénario de ce long-métrage, Eggers a aussi retrouvé l'écrivain islandais Sjón, avec lequel il avait collaboré pour le film The Northman, sorti en 2022, précise The Hollywood Reporter. L'écrivain coproduit également le film, aux côtés du réalisateur.

Né à Reykjavik en 1962, Sjón est romancier, poète, artiste et fut notamment le parolier de Björk : il a reçu divers prix et distinctions au cours de sa carrière, dont le Prix de la littérature nordique en 2005 et le Prix de littérature islandaise en 2013. Son œuvre est publiée dans plus de 30 langues, dont le français. Les éditions Métailié ont fait paraitre Blond comme les blés, dans une traduction d'Éric Boury, tandis que Le chant du collectionneur de pierres et autres recueils est disponible chez Points, traduit par Catherine Eyjólfsson et Séverine Daucourt.

Le loup-garou s'est récemment invité au cinéma avec Wolf Man, de Leigh Whannell, sorti le 15 janvier 2025. Ce film est un remake du Loup-garou de George Waggner (1941), dont le scénario était signé par Curt Siodmak, romancier, scénariste et réalisateur américain d'origine allemande.

Photographie : Le loup-garou ou le cannibale, détail d'une gravure de Lucas Cranach l'Ancien (1472–1553), vers 1512, Metropolitan Museum of Art, domaine public

