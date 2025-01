Dessins mortels, blog énigmatique : le phénomène Uketsu...

Uketsu cultive le mystère autour de son identité en apparaissant le visage masqué et en modifiant sa voix électroniquement.

Dans Strange pictures, le mystère et l’horreur se mêlent pour former un thriller haletant. Le récit s’ouvre sur la conversation entre deux étudiants amateurs d’histoires étranges qui se passionnent pour un blog aux dessins énigmatiques dans lequel l’auteur y raconte sa vie avec sa femme.

Des scènes du quotidien en apparence banale qui se clôturent brutalement par une publication annonçant la fermeture du blog avec une phrase des plus curieuses. L’histoire que vont découvrir les deux étudiants à partir de ces dessins est des plus obscures.

« À la personne que j’aime le plus » 28/11/2012. Aujourd’hui, je vais cesser d’alimenter ce blog. Pourquoi ? Parce que j’ai percé le secret de ces trois dessins. Je ne pourrai jamais comprendre les souffrances que tu as endurées. J’ignore la gravité du crime que tu as commis. Je ne peux pas te pardonner. Et pourtant, je continue de t’aimer. »

Ce récit atypique se déroule de manière non linéaire en proposant une narration chorale répartie entre différentes époques. Une demi-douzaine de personnages sont impliqués dans une série de meurtres aussi mystérieux qu’inexplicables. L’originalité du récit tient alors dans l’ajout des dessins réalisés par certains protagonistes, enfants et adultes, dans lesquels figurent toutes les clés de l’énigme.

Nous sommes invités à enquêter aux côtés des personnages, à outrepasser le rôle de lecteur passif pour tenter de démêler les fils de cette histoire inextricable. L’analyse des dessins est très intéressante et permet de découvrir de nombreux indices en déduisant ce que les artistes ont voulu faire passer comme message, sciemment ou non, ou ce que les œuvres disent de la psychologie des personnages.

J’ai beaucoup apprécié la simplicité et le dénuement de la narration au présent. Le style est sobre, modeste, mais pas sans talent. L’auteur révèle petit à petit les implications et les liens entre les personnages pour dévoiler son intrigue qui tient plus ou moins la route.

En effet, quelques facilités scénaristiques et faiblesses du récit m’ont vite fait comprendre que ce roman est un bon thriller, mais que sa renommée tient surtout du fait de l’étrangeté de son auteur. Malgré tout, je me suis laissée emporter dans le récit que je l’ai lu en une journée, car lorsque les pièces du puzzle s’imbriquent, c’est une révélation bien surprenante qui clôt le roman.

Strange pictures est un bon roman qui mérite d’être découvert pour l’originalité de sa narration et l’utilisation de nombreux médias pour mener à bien l’enquête (dessins, articles de blog etc). Les indices sont intelligemment dispersés au fur et à mesure que l’intrigue progresse. Les personnages, bien que peu attachants et sans réelle profondeur psychologique, servent parfaitement le récit et sont comme des marionnettes pour l’auteur, qui referme son piège sur eux sans possibilité d’y échapper.

Par Anne-Charlotte Mariette

