L’Espion de Dieu, le combat de Dietrich Bonhoeffer contre le nazisme

Pilier de l'Église confessante, mouvement protestant de résistance au nazisme en Allemagne, Dietrich Bonhoeffer a laissé derrière lui un certain nombre d'écrits et de pensées diverses, souvent réunis en recueils. Un certain nombre est paru en France aux éditions Labor et Fides.

Né en 1906, Bonhoeffer prend position contre le nazisme et son antisémitisme d'État dès 1933, et s'engage dans la résistance clandestine lorsque ses activités sont découvertes et réprimées par le régime. En 1943, peu après avoir participé à une tentative d'organisation de l'assassinat d'Adolf Hitler, il est arrêté au motif qu'il démoralise les troupes.

Déporté au camp de concentration de Buchenwald, il y sera détenu jusqu'à l'ordre de Hitler lui-même de l'exécuter, en 1945, quelques semaines avant la chute du régime nazi.

À l'écran, Dietrich Bonhoeffer est incarné par Jonas Dassler, aux côtés de Phileas Heyblom ou encore August Diehl.

