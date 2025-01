Tanis : retour aux pyramides

Denis Bajram et Valérie Mangin au scénario, le binôme est connu et depuis plusieurs années fait des merveilles — notamment avec Inhumain — Quintessence publié chez Dupuis en octobre 2024, quatre ans après Inhumain tout court, et qui en prolonge l'univers.

Et puis Stéphane Perger pour le dessin. Un nom qui évoquait une lecture pas si lointaine – type époque pré-Covid toutefois, donc un millénaire très subjectif un an plus tôt. Il a fallu une inspection en règle de la bibliothèque, façon descente chez Hadès, pour remettre la main dessus. Et convenez que le style graphique n’avait rien pour m’aider.

Perger avait collaboré en 2019 avec Joseph d’Anvers, auteur et compositeur, à l’interprétation en images de ses textes — une poésie noire, indiquait l’éditeur, mais des récits avec un dessin tout bonnement envoûtant. J’étais admiratif, et si le temps me le permettait, je proposerais volontiers une édition illustrée des Chants de Maldoror à M. Perger.

Que ses coreligionnaires autour de Tanis pardonnent cette incartade (ni la première ni la dernière), mais la coïncidence a fini par s’imposer : en fouillant sur la toile, peut-être trouverez-vous un exemplaire des Jours incandescents (chez Kennes, août 2018, définitivement indisponible). Sait-on jamais, dans ce cas, foncez. Un extrait et une interview sont disponibles à cette adresse, pour s’en faire une idée un peu plus précise…

Mais revenons à nos pyramides : nous voici transportés 10.000 ans avant notre ère, dans la vallée du Nil. Tanis, une jeune fille aux cheveux blancs, est considérée comme intouchable par les habitants de son village. Recueillie par l’Ancien, son père adoptif et chaman du village, elle découvre avec son ami Sepi le pouvoir d’ouvrir la pyramide d’Osiris, le dernier roi des Atlantes.

En dérobant le masque sacré du géant, ils provoquent une pluie de rochers de feu sur leur village. Sepi, par instinct, revêt l’artefact et parvient à stopper cette catastrophe : un miracle, qui persuade les villageois. Le dieu Osiris est ressuscité, incarné dans l’enveloppe charnelle de Sepi.

Une ère de prospérité semble s’annoncer, mais l’arrivée des Aryanas, un peuple guerrier venu de la mer, menace cet équilibre fragile. À moins que le rôle de dieu vivant ne soit trop pesant pour les épaules d’un mortel ?

Cette Égypte préhistorique offre une grande liberté narrative et graphique — doublée par des carnets en fin de récit, faisant état de recherches sur les pyramides et les mystères qu’elles nous imposent encore, plusieurs millénaires après leur édification.

Ce premier tome offre un contexte qui mêle habilement fantastique, Histoire et politique, explorant des thèmes tels que le pouvoir et les croyances. Le dessin réaliste de Stéphane Perger, avec une colorisation chaude, donne vie à cette aventure épique, rappelant l’esthétique des mangas tout en conservant l’essence de la bande dessinée franco-belge.

Une véritable promesse où l’on devine déjà les bases d’une réflexion sur les enjeux du pouvoir… bref, pépite assurée.

Par Nicolas Gary

