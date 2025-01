Kazuo Iwamura, créateur de La Famille Souris, est mort  

Né à Tokyo en 1939, Kazuo Iwamura a marqué de son empreinte le monde de la littérature jeunesse, grâce à son style unique, tout en poésie et sensibilité.

Il a d'abord travaillé comme illustrateur pour des émissions pour enfants sur la NHK, la chaîne de télévision japonaise, et a brièvement œuvré comme designer pour une entreprise de cosmétiques avant de se consacrer entièrement à la création de livres pour enfants.

Il s'est fait connaître internationalement avec sa série La famille Souris, qui a charmé des générations de lecteurs, notamment en France et à travers le monde, avec des titres marquants tels que Une nouvelle maison pour la famille Souris, Le train des souris, La famille Souris et le potiron, et La famille Souris et la mare aux libellules.

Kazuo Iwamura résidait à Mashiko, un village situé à environ cent kilomètres au nord de Tokyo. C'est dans cet environnement, au cœur de la nature, qu'il trouvait l'inspiration pour les décors et personnages de ses ouvrages, toujours empreints de douceur et de tendresse.

Pour Sophie Chérer, extrait de l'Album des Albums, paru chez L'École des Loisirs en 1997, « on sort des albums (Ndr : Kazuo Iwamura) avec des gourmandises de baies, des soifs de torrents clairs, des envies conquérantes de cabanes et de randonnées, et dans les oreilles, avec les chants d'oiseaux, le doux vacarme des grandes familles dont tous les connaisseurs en voie de disparition savent bien qu'il n'est jamais une cacophonie ».

