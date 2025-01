Exposition "Le monde pour horizon" à la BnF

Manuscrits, cartes, estampes, photographies, costumes, bijoux de scène et objets remarquables jalonnent ce parcours inédit. L’exposition explore les échanges interculturels, intellectuels et artistiques qui, depuis l’Antiquité, ont façonné les relations entre l’Europe et le reste du monde. Parmi les trésors présentés figurent des chefs-d’œuvre comme Sous la vague au large de Kanagawa de Hokusai ou une lettre de Soliman le Magnifique à François Ier, illustrant l'alliance entre la France et l'Empire ottoman​.

La Rotonde du musée mettra à l’honneur les collections indiennes de la BnF, avec un focus particulier sur les liens culturels établis au XVIIIe siècle par des missionnaires et administrateurs français.

En parallèle, le musée a invité l’artiste camerounais Barthélémy Toguo à concevoir un parcours personnel et engagé. Ses œuvres, exposées pour la première fois en France, dialoguent avec les collections patrimoniales tout en interrogeant des thèmes contemporains tels que la mémoire, l'exil et la solidarité.

Une réflexion sur les dialogues culturels mondiaux

Barthélémy Toguo, artiste camerounais, présente au musée de la BnF un parcours alliant ses œuvres à des thèmes comme la migration, la mémoire et les droits de l’homme.

Son installation A Book is my Hope accueille les visiteurs, tandis que ses céramiques, sculptures et œuvres graphiques dialoguent avec les collections du musée, offrant une réflexion sur l’exil et les voix oubliées. Vous pouvez retrouver sur le site de la BnF un entretien avec l'artiste.

L'installation monumentale A Book is my Hope, dédiée à la préservation du patrimoine écrit, investit l’escalier d’honneur du site Richelieu, tandis que la sculpture Caring for Memory accueille les visiteurs sur la terrasse du jardin Vivienne. La galerie Mazarin abrite des œuvres graphiques, des bas-reliefs et une seconde installation, Urban Requiem, qui célèbre les luttes et les résistances au fil des siècles​.

Avec cette nouvelle édition de Le monde pour horizon, le musée de la BnF continue d’offrir une réflexion sur les dialogues culturels mondiaux, enrichie par une programmation artistique contemporaine de haut niveau.

