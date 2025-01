Rachida Dati rend hommage à Bertrand Blier

La Scam a mené, pour la première fois, une étude sur les violences et harcèlements sexistes et sexuels au sein de ses membres, afin de mesurer l’ampleur de ces comportements et d’identifier les contextes dans lesquels ils se produisent. L'enquête, réalisée du 18 juin au 15 juillet 2024, a ciblé 18.700 autrices et auteurs inscrits à la Scam, tous répertoires confondus, ayant déclaré et diffusé au moins une œuvre depuis janvier 2015.