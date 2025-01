Chapitres responsables” : “Ces outils ont vocation à perdurer

Déployé sur la période 2025-2026, « Chapitres responsables » se décline en trois axes, dont l'objectif commun est de permettre aux éditeurs de mesurer, analyser et améliorer l'empreinte carbone de leur production.

Karen Politis Boublil, responsable des affaires économiques et Environnement et Fabrication du Syndicat national de l'édition, évoque ainsi « des outils qui ont vocation à perdurer, et dont nous espérons que les maisons s'en empareront ». Leur mise à disposition n'exclura pas des évolutions, « en fonction des besoins des entreprises ».

Relevé d'empreintes

Le premier de ces outils, et non des moindres, est un calculateur de l'empreinte carbone d'un ouvrage, qui devrait être finalisé, espère le syndicat, pour mars 2026. L'utilisateur entrera un certain nombre de critères et de données, « l'équivalent d'un dossier de fabrication », dans l'interface de ce calculateur, qui estimera ensuite l'empreinte carbone, soit les émissions de gaz à effet de serre générés par l'activité.

Le prestataire Ecograf, spécialisé dans le calcul d’empreinte carbone des industries graphiques, a été choisi pour mettre au point ce dispositif. « Dans un premier temps, ce calculateur se concentrera uniquement sur la fabrication, qui représente déjà une charge importante en matière d'empreinte carbone, mais rien n'empêchera de couvrir l'aval ensuite », nous confie Karen Politis Boublil au sujet des autres postes d'émissions de gaz à effet de serre dans la vie du livre, comme la distribution ou, même, la promotion.

Capable d'analyser tous types d'ouvrages, le calculateur sera certifié par un organisme indépendant, afin que ses résultats puissent être utilisés par les entreprises soumises à la directive européenne CSRD, « relative à la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises ». Celle-ci impose en effet certaines obligations de communication d'un bilan environnemental ou socio-environnemental de leurs activités.

Quel cycle de vie pour le livre ?

Si le calculateur offre une approche modulable et adaptée à la production de chaque éditeur, le Syndicat national de l'édition a aussi inclus dans son programme « Chapitres responsables » des analyses du cycle de vie (ACV), selon une méthode d'évaluation normalisée (ISO 14040 et 14044), de deux types d'ouvrages.

Cette analyse, multicritère et plutôt poussée, sera conduite par un cabinet spécialisé dans cet exercice, qui nécessite entre 8 et 12 mois de travail pour sa réalisation. Il s'appuiera sur un cahier des charges établi par un groupe de travail au sein du SNE.

Deux types d'ouvrages ont été circonscrits : l'un est imprimé en noir et blanc, et conviendra aux titres classés en littérature, essais ou mangas, par exemple, quand l'autre est illustré en couleurs, et peut recouvrir des ouvrages pratiques, des BD ou des beaux-livres. « Nous avons privilégié des caractéristiques qui font qu'un maximum d'éditeur pourra se retrouver sur les ouvrages analysés », précise Karen Politis Boublil.

À LIRE - Après le greenwashing, voici le greenhushing : et en français ?

Ainsi, des ouvrages jeunesse ou des titres particuliers, comme les livres coffrets, dont la fabrication est souvent délocalisée à l'autre bout du monde, ont été écartés, bien que leur empreinte carbone soit, a priori, particulièrement élevée. « Le gros de la production des éditeurs est imprimé en France et en Europe, et la priorité reste d'identifier des leviers d'amélioration sur la majeure partie de cette production », assure la chargée de mission du SNE.

Une fois ces ACV publiées, l'idée est que « chacun puisse tirer des conséquences », avec de possibles modifications des pratiques. Le SNE compte aussi s'appuyer sur les résultats pour faire évoluer sa charte environnementale.

Des actions pour l'ensemble du secteur

Le calculateur comme les analyses des cycles de vie seront accessibles à l'ensemble des maisons d'édition, et non aux seules adhérentes du Syndicat national de l'édition. Un module de cyberformation, dans un format court de 30 à 45 minutes, sera également ouvert à toutes les structures, gratuitement. Il permettra une première approche des enjeux environnementaux de la filière.

Un format plus long, cette fois mené en présentiel, sera aussi disponible, inscrit au catalogue des organismes de formation, « pour que les maisons qui le souhaitent puissent engager un peu plus leurs équipes ». Des modules de jeu sérieux offriront une approche en douceur, mais détaillée, des différents sujets. Cette autre proposition de formation sera payante, mais le recours à un plan de formation sera possible.

Lauréat de la deuxième session d'Alternatives vertes, dispositif public visant à soutenir la transition écologique de la culture, « Chapitres responsables » recevra, dans ce cadre, une subvention de la Banque des Territoires. La répartition des dépenses devrait, au mieux, voir la subvention couvrir 70 % des besoins, tandis que le SNE apporterait les 30 % restants.

À LIRE - Livres invendus : le ministère de la Culture recommande le don

À ce financement s'en ajoute un autre, celui du Centre national du livre, qui met sur la table 95.000 €, le syndicat patronal fournissant une somme équivalente.

Photographie : illustration, Isa, CC BY-NC 2.0

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com