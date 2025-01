Luis Seabra voyage à travers les flocons de l'âme

Dans un univers où la Nuée domine et où les îles sont des êtres vivants, Anouck Faure nous offre avec Aatea une aventure palpitante et profondément introspective. On y retrouve avec plaisir sa plume poétique et l’originalité de son univers, comme déjà dans La cité Diaphane paru aux éditions Argyll en 2023. L’autrice nous embarque avec Aatea dans un fabuleux récit d’aventure et de fantasy qui explore la quête d’identité et la recherche de ses racines. Par Anne-Charlotte Mariette.