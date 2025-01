Par un décret, Donald Trump fait tomber les régulations de l'IA

Dans un contexte de développement accéléré des technologies utilisant l'intelligence artificielle, la Maison-Blanche avait voulu doter les États-Unis de garde-fous, afin de protéger les citoyens d'usages problématiques de données personnelles dans plusieurs domaines, incluant la cybersécurité ou le respect des droits humains.

Mi-2023, Joe Biden avait rencontré plusieurs responsables de sociétés produisant des intelligences artificielles, ou bien des logiciels et produits les utilisant. Quelques semaines plus tard, en octobre de la même année, il signait un « executive order », ou décret présidentiel, « pour garantir que les États-Unis tiendront les promesses et limiteront les risques des intelligences artificielles ».

Ce décret fixait « de nouveaux standards pour la sûreté des IA et la sécurité », en instaurant un contrôle du gouvernement sur l'entrainement des intelligences artificielles dont les actions pourraient poser un risque pour la sécurité nationale, l'économie étatsunienne ou le système de santé du pays. La plupart des mesures du texte étaient dirigées vers les usages à risques de l'IA, dans des domaines allant de la gestion des données privées à la biologie.

Au sujet des intelligences artificielles génératives, notamment capables de composer un texte, une image ou une vidéo en compilant différentes sources, la Maison-Blanche était toutefois restée minimaliste. « Le Département du Commerce mettra au point des règles précises pour l'authentification des contenus et l'application d'un filigrane identifiant clairement les productions de l'IA », soulignait le décret.

Ce geste présidentiel intervenait alors que les procès se multipliaient contre les développeurs d'IA, dont un certain nombre intenté par des auteurs, qui estiment que ces sociétés ont utilisé leurs textes pour « entrainer » leurs modèles de langage, sans autorisation ni compensation. Des accusations qui se sont révélées en partie fondées, puisqu’OpenAI a reconnu avoir pioché dans des bases de données constituées d'ouvrages piratés... Meta, un de ses concurrents, pourrait bien avoir fait de même.

Un marché en liberté

Sans surprise, en tant que chantre du marché libre et sans entraves, Donald Trump a levé les quelques contrôles et obligations imposés par le décret présidentiel d'octobre 2023. Dans la foulée de sa cérémonie d'investiture, le nouveau président des États-Unis s'est installé derrière un bureau, au milieu d'un gigantesque stade, pour signer des dizaines de décrets annulant ceux de Biden.

« L'administration précédente a mis en place des pratiques profondément impopulaires, inflationnistes, illégales et radicales au sein de chaque agence et bureau du gouvernement fédéral », a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué publié le 20 janvier dernier. Un certain nombre de ces décrets, toutefois, pourraient être frappés de nullité, car non conformes à la Constitution américaine...

L'intervention de Trump en faveur des sociétés développant des intelligences artificielles est d'autant moins surprenante qu'il a rallié à sa cause de nombreux chefs d'entreprises technologiques, en premier lieu Elon Musk et Mark Zuckerberg, tous deux engagés dans ce secteur.

Photographie : au sein du Smithsonian American Art Museum, Washington (illustration, Ted Eytan, CC BY-SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com