Prix Rébellion : donner une voix aux manuscrits oubliés

Chaque année, la Fondation Simone et Cino Del Duca décerne des grands Prix et subventions pour promouvoir en France et au-delà des frontières, les arts, les lettres et les sciences. En 2025, elle se dote d'une récompense pour la jeunesse, accompagnée de 50.000 €, afin de saluer « une personne morale ou porteuse d’une action en faveur de la jeunesse ».