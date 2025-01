Quand le sport façonne l’homme et la cité

Le point de départ de Philostrate est audacieux : la gymnastique est une science aussi noble que la philosophie ou l'éloquence. Ce texte résonne de manière étonnamment contemporaine dans une époque où le sport est souvent perçu comme un simple divertissement ou un outil de performance. Philostrate revendique la gymnastique comme une voie vers l'excellence humaine, indispensable à la vitalité individuelle et collective.

Sa réflexion, nourrie par une observation critique de la décadence des pratiques physiques de son époque, propose un retour à des idéaux où les prouesses corporelles se conjuguent à une quête intellectuelle.

Andrea Marcolongo, dans sa préface, enrichit le texte en le contextualisant avec un enthousiasme communicatif. Son expérience personnelle de la course à pied apporte une dimension universelle et moderne à cet héritage antique. La traduction de Nicolas Waquet est tout aussi remarquable : elle restitue avec clarté la rigueur et la poésie du grec ancien, tout en fournissant des annotations précieuses pour saisir la richesse du texte.

Philostrate déplore la dégénérescence des athlètes de son temps, attribuant leur faiblesse à un manque d'entraînement rigoureux et de discipline.

Cette critique reste pertinente aujourd'hui, à l'ère du consumérisme sportif. L'auteur va plus loin, interprétant le sport comme un outil de transformation sociale, capable de redonner force et stabilité aux institutions politiques elles-mêmes. Cette vision d’un lien étroit entre citoyenneté et condition physique est une leçon précieuse pour nos sociétés modernes.

L'Art de la gymnastique est bien plus qu’un traité antique : c’est une réflexion intemporelle sur la place du sport dans nos vies. Philostrate nous invite à repenser nos pratiques corporelles comme un chemin vers une harmonie entre le corps et l'esprit, entre l'individu et la société. Ce livre, porté par une traduction élégante et une préface engageante, mérite une place dans les bibliothèques de tous ceux qui s'intéressent aux humanités et au sport comme expression culturelle et philosophique.

