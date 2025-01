La Dernière Porte : dix portraits de vie

Une est bien trop jeune pour être en mesure d’assumer – dans tous les sens du terme – l'arrivée d’un bébé dans sa vie : seule, elle fait face à la décision d’accoucher sous X.

Une autre en est à son troisième enfant et, disons les choses franchement, elle connaît la chanson. Elle sait comment son corps fonctionne et a besoin que ce nouveau ne soit pris en charge exactement comme elle l’entend.

Une troisième a subi un viol : la résultante, tout aussi concrète, représente une épreuve dévastatrice autant physiquement que psychologiquement.

Ces femmes sont différentes, bien sûr. Et les naissances à venir aussi. Finalement, peu importe ce qui a mené ces femmes jusqu’ici. En cet instant, elles ont toutes besoin de réconfort et de soutien. Elles ont besoin d'être écoutées ou, plus précisément, d'être réellement comprises.

« De la trame qui fait la vie d’un être, on ne peut saisir que le fil quotidien – l'enchaînement modeste, appliqué, méthodique des gestes coutumiers. Rien n’aura jamais lieu que ce lien, aussi tangible que ténu. Clémence, a l’instar de Catherine, le sait depuis longtemps. Depuis longtemps également, elle a fait son choix : l'humanité plutôt que l'héroïsme, le soin en guide de sainteté. Elle le conçoit ainsi, son métier, à hauteur d’homme, comme un ouvrier, un artisan de la santé, dans la rigueur des travaux et des jours. »

Lise Marzouk nous fait un très beau cadeau avec ce roman plein de douceur et de sincérité. Chaque histoire est unique, permettant de dévoiler la multiplicité d'expériences dans un seul et même acte : celui de donner la vie.

Toutes ces naissances, qu’elles soient souhaitées ou non, sont racontées avec le même soin et la même énergie. Sans jamais se noyer dans un pathos mielleux, l’autrice nous propose de découvrir des réalités bien différentes les unes des autres. Joie et douleur, rejet et pure adoration coexistent dans ce lieu si particulier.

Au fil de ces récits, Clémence représente une constante. À la manière d’un phare dans la nuit, cette infirmière est toujours présente. Par les mots, par les gestes ou simplement en décidant de se tenir aux côtés de chaque femme qui se rend au service de la maternité Marthe Condat – quoi qu’il arrive, Clémence est fidèle au poste.

Foncièrement humaine, attentive et douce, Clémence accompagne ces parturientes avec patience et bienveillance, dans l'acceptation la plus entière de leur singularité. Au travers de ces dix portraits, Lise Marzouk permet d’observer ces grands moments de vie grâce à ces professionnelles de la santé qui, jour après jour, participent à l'écriture d’un nouveau chapitre.

Par Valentine Costantini

