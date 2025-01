Un spectacle pour toute la famille : plongez dans l’univers d’Ariol !

Depuis plus de quinze ans, les aventures d’Ariol, imaginées par Marc Boutavant et Emmanuel Guibert, séduisent les lecteurs de tout âge grâce à leur humour, leur tendresse et leur regard malicieux sur le quotidien. Le Ariol Show prend une nouvelle dimension en offrant une expérience interactive et festive.

Un festival d’émotions pour les enfants

Ce spectacle unique mêle plusieurs disciplines artistiques pour donner vie à l’univers d’Ariol. Les saynètes drôles et touchantes, les dessins en direct et la musique live, avec la participation du talentueux Bastien Lallemant à la guitare, composeront un tableau joyeux et plein de surprises.

Les enfants, plongés dans cet univers, retrouveront leurs personnages préférés et vivront une lecture vivante et dynamique où l’humour et la poésie s’entrelacent. Les adultes, eux, se laisseront séduire par la nostalgie et la richesse des thèmes abordés dans les albums.

Cerise sur le gâteau, Marc Boutavant, Emmanuel Guibert, et le musicien Bastien Lallemant seront présents pour partager ce moment unique avec le public. L’occasion idéale de découvrir les coulisses de la création et d’échanger avec ces artistes qui continuent d’inspirer de nombreuses générations.

Retrouver le programme du festival Livres en fête 2025 ci-dessous :

