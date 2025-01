Sydney Sweeney dans l'adaptation d'une nouvelle d'Edgar Allan Poe

La société de production et de distribution américaine A24, qui s'est taillé une solide réputation dans le domaine du film d'horreur avec The Lighthouse de Robert Eggers (2019), Midsommar d'Ari Aster (2019) ou encore Heretic de Scott Beck et Bryan Woods (2024), coproduit cette nouvelle adaptation du Masque de la mort rouge, avec Picturestart à ses côtés.

Le réalisateur et scénariste Charlie Polinger est associé à ce projet : il s'agirait de son deuxième long-métrage, après plusieurs courts remarqués, dont Fuck Me, Richard (2023), A Place to Stay (2018) ou Sauna (2018) et le film The Plague, actuellement en postproduction.

Le tournage du film devrait commencer cette année, mais peu d'informations ont pour l'instant été communiquées, à part celles relayées par Deadline.

Sydney Sweeney devrait assumer le rôle principal du film, qui conservera l'essentiel de la nouvelle d'Edgar Allan Poe : un prince, Prospero, s'enferme dans une abbaye fortifiée, avec plusieurs centaines de ses courtisans, afin de se prémunir d'un mal étrange qui décime la population, à l'extérieur. La vie se poursuit, entre les murs, au rythme d'un certain faste...

Toute ressemblance avec des événements récents serait évidemment fortuite, et reste à voir si Charlie Polinger proposera un film d'époque ou une relecture plus contemporaine de la situation.

Pour l'instant, aucune date de sortie n'est arrêtée.

Parmi les précédentes adaptations de la nouvelle de Poe, citons Le Masque de la mort rouge, de Roger Corman, sorti en 1964, ainsi qu'une autre tentative, en 1989, de Larry Brand. Akira Kurosawa, dans les années 1970, s'était aussi intéressé au texte, amorçant un travail de préproduction d'un film, avant d'abandonner l'idée.

Photographie : Sydney Sweeney à la Berlinale 2023 (Elena Ternovaja, CC BY-SA 3.0), illustration de Harry Clarke pour Le Masque de la mort rouge, 1919 (domaine public)

