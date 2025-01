La Poste met fin à une offre vitale pour la culture française

ActuaLitté le découvrait en novembre dernier : 22 ans que cette solution tarifaire était en place, favorisant l’envoi à l’international des particuliers, entreprises ou associations. Et ce, pour favoriser le « rayonnement de la culture française ». Sauf que ce service pèse trop lourd selon La Poste — qui n’a cependant pas fourni d’évaluation — et s’arrête donc d’ici cinq mois.

À la rentrée 2018, La Poste avait déjà procédé à une réévaluation des prix : le ministre de la Culture de l’époque, Franck Riester, relativisait en considérant qu’ils « demeur[aient] très abordables ». Certes, mais néanmoins : la hausse était manifeste et comme l’affirmait Bercy en 2017, « le maintien des offres commerciales avantageuses disponibles pour l’envoi de livres nécessite des efforts financiers partagés ».

Plusieurs opérateurs logistiques nous apprennent d’ailleurs que La Poste entame tout juste l’information de ses clients — en parlant pour certains d’arrêt avec effet immédiat. Le site annonce pourtant une procédure en deux temps : janvier pour l’arrêt des sacs, juillet pour la mise à mort. Certains nous expliquent d’ailleurs qu’ils ont été inquiétés par des retours significatifs de colis, ces dernières semaines, sans recevoir de précisions.

Silence, on tourne (une page)

Prenant acte de cette rupture dans la politique tarifaire, la journaliste et autrice Judith Lossman tente à son tour de mobiliser en initiant une pétition — la troisième donc à ce jour sur portant sur ce sujet.

Dans un courrier adressé à Rachida Dati, elle dénonce une obscurité totale : « Personne, même en haut lieu au sein de La Poste, n’est capable de m’expliquer la disparition de ce tarif. L’hypothèse qui revient est que cette décision relève de votre ministère et l’on “parle” d’une suppression de subvention qui obligerait La Poste à réactualiser ses tarifs. Je suis prête à vous entendre sur ce sujet. »

Et d’ajouter : « À l’heure d’une francophonie que l’on nous vend en grande pompe à la moindre occasion, le plus simple serait que vous preniez une décision immédiate pour annuler la suppression de ce tarif dont de très nombreuses familles et de très nombreuses PME culturelles et auteurs et autrices ont plus que besoin. »

Sa voix s’ajoute ainsi à celles qui, à l’instar de la Fédération des éditions indépendantes, de l’association L’Autre livre ou encore du libraire Philippe Mesnard, qui fut le premier à monter un appel collectif. La Poste démissionnaire ? C’est toute la question qui aujourd’hui interroge l’interprofession… quelque peu démunie.

« Pour un livre de 600 g (400 pages environ et peu importe sa valeur en euros), le tarif pour l’expédier est passé de 1,74 € (jusqu’au 31 décembre 2024) à 5,65 euros entre le 1er janvier 2025 et le 30 juin 2025 et atteindra… 37,30 euros soit 600 % d’augmentation à compter du 1er juillet 2025, date de la suppression de ce tarif », indique Judith Lossman dans le texte de sa pétition.

Or, un retour en arrière impliquerait une volonté politique forte : cette offre Livres et Brochures émanait en effet du groupe La Poste, et ne répondait à « aucune obligation juridique au titre du service universel postal », avait répondu la rue de Valois, sollicitée à plusieurs reprises. Conclusion : « L’objectif du Groupe est de maintenir un service économique tout en continuant l’effort de réduction du déficit engendré par cette offre qu’il supporte intégralement. »

Autrement dit, sauf à faire pression sur l’entreprise, La Poste n’est contrainte à rien… La pétition est à retrouver à cette adresse.

Sénateurs et députés sur le pont

Les parlementaires ont également sollicité la rue de Valois : Jean-Raymond Hugonet (Essonne — Les Républicains) déplorait, 15 jours après notre article, une zone grise : « Si l’État n’a pas voix au chapitre décisionnel, il est regrettable de voir la compétitivité des acteurs français du domaine de l’édition baisser sur le plan international, alors qu’elle est déjà atteinte sur ce point par la concurrence des plateformes en ligne. »

Un mois plus tard, Jérôme Darras (Pas-de-Calais - SER) enfonçait le clou : « Cette décision risque d’avoir des conséquences importantes pour les libraires et éditeurs indépendants. Elle va entraîner des coûts supplémentaires conséquents, alors que les grandes plateformes de vente en ligne proposent à leurs clients des livraisons gratuites ou à coût très faible. »

Leurs coreligionnaires du Palais Bourbon ne sont pas en reste : Richard Ramos (Loiret —Les Démocrates) insiste auprès de Rachida Dati : « L’arrêt de ce dispositif est un coup dur pour les éditeurs, notamment pour l’édition indépendante, car elle entraînera des coûts supplémentaires ».

Clémentine Autain (Seine–Saint-Denis —Écologiste et Social), David Guerin (Seine-Maritime —Horizons & Indépendants) et Hendrik Davi (Bouches-du-Rhône —Écologiste et Social) interpellent pour leur part le ministère de l’Économie : « Encore une fois, La Poste n’a plus les moyens d’assurer sa mission de service public, faute de compensation de l’État », souligne la première.

Les deux autres pointent les risques : « Cette décision est d’autant plus incompréhensible quand on sait que les plateformes en ligne comme Amazon contournent les frais d’expéditions obligatoires, via les points relais et proposent des prix sur lesquels il est difficile de s’aligner. » À suivre...

