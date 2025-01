Reelire : un nouveau service tourné vers les librairies indépendantes

Zeercle, qui rachète des livres directement aux particuliers tout en collaborant avec des librairies à travers l’Europe, confie désormais à momox la distribution exclusive des ouvrages collectés.

Après un déploiement en Allemagne (avec Hugendubel), Autriche (avec Morawa et Tyrolia) et Royaume-Uni (avec WHSmith), Zeercle s’implante en France avec Reelire, un service destiné aux librairies indépendantes.

Il permet aux libraires de proposer à leurs clients un rachat gratuit de livres d’occasion en échange de bons d’achat, utilisables exclusivement en boutique et entièrement financés par Zeercle. Les clients peuvent faire estimer leurs livres directement en librairie ou via une préestimation en ligne sur Reelire.com avant de les déposer.

Reelire ambitionne d’équiper 10% des 3000 librairies indépendantes françaises d’ici l’été 2025, avec un objectif affiché : démontrer comment l’économie circulaire peut à la fois booster les ventes de livres neufs, et promouvoir un modèle durable et responsable.

Zeercle s’appuie sur les 20 ans d’expérience de momox en matière de logistique, tarification et distribution paneuropéenne. Les livres collectés via les partenaires de Zeercle sont traités dans les centres logistiques de momox à Leipzig (Allemagne) et Szczecin (Pologne) avant d’être revendus sur les plateformes de momox et ses marketplaces partenaires.

Cette collaboration offre un retour potentiel sur le marché britannique à momox, abandonné après le Brexit, mais où Zeercle est déjà implanté. Mais aussi un enrichissement de l’offre avec des titres récents et une diversité linguistique élargie, rendant les plateformes de momox, notamment momox shop et son application, encore plus attractives.

Heiner Kroke, CEO de momox, déclare : « Ce partenariat représente une opportunité exceptionnelle pour accélérer notre expansion en Europe et explorer de nouveaux horizons, notamment en France et au Royaume-Uni. Le potentiel de croissance est immense, et nous anticipons une augmentation de 10 à 20 % de nos activités de rachat sur l’ensemble des marchés. »

Stefan Klostermann, CCO Livres & Médias chez momox, ajoute : « Avec Zeercle, nous avons l’occasion de renforcer et de soutenir activement le commerce européen du livre. Alors que nous étions parfois perçus comme des concurrents des libraires, nous démontrons désormais que nous pouvons travailler main dans la main pour développer le marché du livre, en créant une véritable valeur ajoutée pour les consommateurs. »

De son côté, Éric Gagnaire, CEO et cofondateur de Zeercle, commente : « Nous sommes très heureux de cette alliance avec momox, qui permet à Zeercle de franchir un cap majeur en un temps record. Les obstacles, notamment logistiques, ont été levés grâce à ce rapprochement. Nous observons déjà les bénéfices d’une solution bien plus fluide et efficace, après seulement quelques semaines d’intégration. Zeercle peut ainsi se concentrer sur ses forces : son agilité et sa capacité à déployer efficacement sa solution de rachat de livres d’occasion dans les librairies. »

Depuis novembre 2023, Zeercle a racheté plus de 800.000 livres et distribué près 54.000 cartes cadeaux à travers l’Europe.

Fondée en 2004 et basée à Berlin, momox SE est spécialisée dans l’achat et la vente de livres, articles culturels et vêtements d’occasion. Avec plus de 2100 employés et des millions d’articles revendus via ses plateformes (medimops.de, momox-shop.fr) et marketplaces mondiales, l'entreprise est aujourd'hui un acteur principal du secteur.

Photographie : un entrepôt momox (momox), Heiner Kroke (momox)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com