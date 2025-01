À Lyon, une chasse au trésor pour trouver l'anneau de pouvoir

La pièce unique repose dans un coffret exclusif spécialement créé pour l’événement, le tout d’une valeur estimée à 7000 €. « L’aventure vous tente ? Affûtez votre regard et préparez-vous… Les indices vous attendent dans les rues de Lyon ! Tenez-vous prêts pour la suite des festivités ! », partagent les organisateurs du festival.

Pour célébrer cet anniversaire, le festival a par ailleurs annoncé plusieurs surprises, parmi lesquelles un sweat officiel en coton bio, fruit d’une collaboration avec Runes de Chêne, qui marque le lancement de la première collection du festival.

Les fans de Tolkien pourront également rencontrer les youtubeurs Galethorne, Le Tropeur, Mestre Thibaut et Mémoires de la Terre du Milieu, pour des quiz et dédicaces. Côté émerveillement, un Balrog de 4,50 mètres, réalisé en impression 3D, attend les visiteurs les plus audacieux. Le 8 février, la Grande Parade Costumée traversera le festival, avec une boisson offerte aux 150 premiers inscrits. Enfin, une dernière surprise sera dévoilée le 10 février.

Parmi les invités de cette édition, qui se tiendra les 8 et 9 février, Donald Reignoux, Dorothée Pousséo, Elise Ald, Emmanuel Curtil, Florent Mothe, Galethorne, Ginie Line, Han Jones, Le Tropeur, Les Noob, Lila Lacombe, Lloyd, Magoyond, Mémoires de la Terre du Milieu, Mestre Thibaut, Morgul, Nathalie Bagadey, Poisson Fécond, Skull and Roses, The FairyDina et Yoann Sover.

Le festival Yggdrasil, organisé depuis dix ans au parc Eurexpo, rassemble les passionnés des mondes de l’imaginaire et de la geek-pop-culture.

Crédits photo : Festival Yggdrasil

