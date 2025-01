Les Éditions de Minuit publient des lettres inédites de Pierre Bourdieu

Ces correspondances inédites, rédigées entre décembre 1966 et juin 1967, témoignent de la rencontre intellectuelle entre deux figures majeures des sciences humaines du XXe siècle. Elles seront intégrées dans un volume intitulé Bourdieu et Panofsky : essai d'archéologie intellectuelle, accompagné d'archives personnelles des deux savants, révèle l'AFP.

Dans les années 1960, alors que l’histoire de l’art n’était pas encore au cœur des préoccupations de Pierre Bourdieu, celui-ci entreprend de traduire pour la première fois en français un ouvrage d’Erwin Panofsky. Cela aboutira à la publication d'Architecture gothique et pensée scolastique chez Minuit, en 1967.

L'éditeur précise que ces lettres, découvertes récemment, n’étaient « jusqu'à aujourd'hui » connues de personne.

En parallèle, Minuit prévoit également la publication d'un essai signé par l'historien Étienne Anheim et le sociologue Paul Pasquali, qui traite de la rencontre entre les deux figures emblématiques des sciences humaines du XXe siècle.

Pierre Bourdieu (1930-2002) est l’un des sociologues français les plus influents du XXe siècle. Profondément marqué par ses origines modestes dans le Béarn, il a consacré sa carrière à l’étude des mécanismes de domination sociale et culturelle, en mettant en lumière les structures invisibles qui façonnent les inégalités.

Ses travaux, souvent ancrés dans l’analyse empirique, abordent des domaines variés tels que l’éducation, l’art, la culture et le pouvoir, tout en développant des concepts devenus fondamentaux, comme ceux d’« habitus », de « champ » et de « capital symbolique ». Professeur au Collège de France à partir de 1981, il a participé au renouvellement des méthodes sociologiques, mêlant recherches quantitatives et qualitatives dans une approche multidisciplinaire.

En dehors de son apport théorique, il a marqué par son engagement intellectuel et politique. Critique acerbe des mécanismes de reproduction sociale et des inégalités, il a dénoncé à plusieurs reprises les dérives néolibérales et leurs impacts sur les institutions, notamment l’école et les médias.

Son œuvre monumentale, qui inclut des ouvrages majeurs comme Les Héritiers (1964), La Distinction (1979) et Sur la télévision (1996), continue d’influencer de nombreuses disciplines et reste une référence pour comprendre les dynamiques sociales contemporaines.

Erwin Panofsky (1892-1968) est de son côté l’un des historiens de l’art les plus importants du XXe siècle, reconnu pour ses contributions à l’iconologie, une méthode d’analyse qui interprète les significations culturelles et symboliques des œuvres d’art au-delà de leur apparence visuelle.

Né en Allemagne, il a étudié à l’Université de Fribourg et a enseigné dans plusieurs institutions avant d’être contraint de fuir son pays en 1933, en raison de la montée du nazisme. Exilé aux États-Unis, il rejoint l’Institute for Advanced Study de Princeton, où il devient une figure clé de l’histoire de l’art.

Erwin Panofsky a exploré une vaste gamme de sujets, allant de l’architecture gothique à la Renaissance, en passant par l’histoire des idées et leur expression dans les arts visuels. Il est particulièrement connu pour avoir analysé les liens entre l’art et la philosophie médiévale, comme en témoigne son ouvrage Architecture gothique et pensée scolastique.

Ses recherches mêlent une érudition rigoureuse à une sensibilité pour les contextes culturels, offrant une perspective interdisciplinaire novatrice en son temps.

Crédits photo : Bernard Lambert (CC BY-SA 4.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com