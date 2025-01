Redécouvrez Virginia Woolf

Ce recueil met en lumière une facette essentielle de Woolf : son goût pour l’expérimentation narrative. Du flux de conscience de The Mark on the Wall (traduit ici par Le Point sur le mur) à des récits multi-perspectifs comme Dans le verger, Woolf explore les tensions entre structure et dispersion. Ces récits brefs, souvent conçus comme des interludes entre ses grands romans, révèlent une richesse stylistique et thématique qui fait écho à ses œuvres majeures.

Le miroir, omniprésent dans ce recueil, agit comme un motif récurrent. À travers lui, Woolf interroge la mémoire, les apparences et la vérité. Parfois objet de fascination ou de crainte, il symbolise également la confrontation à soi-même et au monde. Dans La maison des Carlyle, par exemple, le miroir devient le prisme par lequel s’entrelacent mélancolie et introspection.

Woolf déploie dans ces récits une écriture aussi viscérale qu’intellectuelle. Les descriptions sensorielles s’entrelacent avec des pensées philosophiques, créant des moments d’intense épiphanie. Ce style, tout en nuances, met en lumière sa capacité à révéler l’extraordinaire dans l’ordinaire, à faire vibrer les détails du quotidien jusqu’à leur donner une dimension quasi cosmique.

La traduction de Fanny Quément restitue admirablement le rythme et les subtilités de l’écriture de Woolf, tout en apportant une préface éclairante sur les enjeux stylistiques et thématiques du recueil. Ce travail contribue à rendre ces récits accessibles sans en lisser les aspérités, préservant ainsi leur richesse et leur complexité.

La femme au miroir et autres récits est une invitation à découvrir ou redécouvrir Virginia Woolf sous un jour nouveau. Ce recueil, à la fois expérimental et intime, témoigne du génie d’une autrice qui continue d’inspirer par son audace et sa profondeur. Un incontournable pour les amateurs de littérature moderne, et une preuve éclatante que la forme brève peut être un terrain d’innovation littéraire infinie.

