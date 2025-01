Une direction de l’enseignement et de la recherche au ministère de la Culture

Lors du comité social d’administration ministériel, Rachida Dati a annoncé la création d’une direction générale de l’enseignement et de la recherche, « qui conservera en outre les missions aujourd’hui attribuées à la délégation générale aux territoires, à la transmission et à la démocratie culturelle ».

Le ministère de la Culture compte donc quatre directions générales : la Direction générale des patrimoines et de l'architecture (DGPA), la Direction générale de la création artistique (DGCA), la Direction générale des médias et des industries culturelles (DGMIC) et la toute récente Direction générale de l’enseignement et de la recherche (DGER).

Devant les représentants des syndicats CGT-Culture, CFDT-Culture, SUD-Culture-Solidaires, SNAC-FSU, UNSA et CFTD-Culture, Rachida Dati a présenté diverses mesures relatives à la carrière des agents :

Le déploiement, à compter du 1er octobre 2025, de la protection sociale complémentaire (PSC) au bénéfice de tous les agents du ministère de la Culture. Cette mesure se concrétisera par une prise en charge du coût de la mutuelle à hauteur de 50 % par le ministère de la Culture, et par des tarifs avantageux pour les ayants droit, notamment les enfants. L’annonce du nom de l’organisme complémentaire retenu et le contenu de l’offre seront partagés début février, après l’attribution du marché ;



Le repyramidage de la filière des métiers d’art et de la filière technique et de surveillance. Cela se traduira par une augmentation du nombre de promotions dans ces deux filières avec, pour la filière des métiers d’art, un passage de 7 à 21 promotions annuelles au choix en catégorie B et de 3 à 16 promotions annuelles au choix en catégorie A ; pour la filière technique et surveillance, un passage de 6 à 30 promotions annuelles au choix en catégorie B ;

La poursuite de la négociation relative à la révision du cadre de gestion des agents contractuels du ministère. Outre celles en cours portant sur les enseignants contractuels des écoles d’architecture et d’art, les discussions s’élargiront prochainement au périmètre des autres agents contractuels du ministère ;



L'intersyndicale, dans son adresse à la ministre, s'inquiétait également de la « crise économique, financière et budgétaire particulièrement anxiogène pour nos collègues, partout et à tous les niveaux hiérarchiques ». Le projet de loi de finances 2025 du gouvernement Barnier était significatif, à cet égard, en limitant les moyens du ministère de la Culture : « Pouvez-vous ce matin faire la transparence que tout le monde attend sur les nouveaux arbitrages budgétaires et ce que vous portez ? », ont réclamé les syndicats.

Rachida Dati a apporté des réponses partielles, en confirmant les crédits nécessaires à la révision du cadre de gestion dit « Albanel », pour les agents contractuels, et le déploiement de la protection sociale complémentaire. Elle a par ailleurs assuré du maintien des crédits « des investissements patrimoniaux à hauteur de 250 millions € en autorisation d’engagement et de 150 millions € en crédits de paiement en 2025, puis de 100 millions € de crédits de paiement en 2026 ».

Un fonds d’urgence pour la création artistique et le spectacle vivant dans les territoires, abondé de 40 millions € à l’issue du vote du Sénat, a également été confirmé, tandis que les emplois de l'administration centrale et des Directions régionales des affaires culturelles seront préservés, selon la ministre.

