Les quatre Prix IBBY Belgique francophone 2024

Voici le Palmarès :

Prix de l’Album

Mon ami Coco, Karine Daisay, Saltimbanque éditions, 56 pages

Prix de l’Album belge

Il y a aussi une T-rex mais ce n’est pas le sujet, Julie Douine et Noémie Favart, Versant Sud Jeunesse,

40 pages

Prix de l’Album traduit

Ce qui sera, Johanna Schaible, traduit du suédois par Jean-Baptiste Coursaud, La Partie, 56 pages

Prix de l’Album drôle

Le dodo des animaux, Samir Senoussi et Henri Fellner, Gallimard Jeunesse, 32 pages

La cérémonie s’est déroulée au CLJBxl en présence du public et a été diffusée en ligne. Les lauréats, Karine Desay, Julie Douine, Noémie Favart, Samir Senoussi et Henri Fellner, étaient présents, tout comme les éditrices Fanny Deschamps (Versant Sud Jeunesse) et Béatrice Decroix (Saltimbanque Éditions). Camille Vasseur (La Partie) est quant à elle intervenue à distance, apportant notamment son éclairage sur une vidéo de Johanna Schaible. L’enregistrement complet de l’événement sera prochainement disponible sur la chaîne YouTube de la Section belge francophone de l’IBBY.

Les lauréats ont reçu en récompense une sélection d’albums signés par Gabrielle Vincent ou Monique Martin, dont certains ne sont plus disponibles en librairie, ainsi qu’un tirage certifié d’un dessin de la série Ernest et Célestine.

Pour rappel, la section nationale belge de l’IBBY a été fondée en 1992 par Marie Wabbes pour la partie francophone et Greet Spaepen pour la partie néerlandophone. L’IBBY, créée en 1953 à Zurich par l’Allemande Jella Lepman, vise à promouvoir la compréhension interculturelle à travers les livres pour enfants et à garantir l’accès des jeunes du monde entier à des ouvrages de haute qualité littéraire et artistique. Elle attribue également le prix biennal Hans Christian Andersen, souvent qualifié de "Nobel" de la littérature jeunesse.

C’est notamment pour présenter l’artiste belge Monique Martin – connue sous le pseudonyme de Gabrielle Vincent, créatrice de la célèbre série Ernest et Célestine (1981-2001, Duculot puis Casterman) – à ce prestigieux prix que la section belge avait vu le jour. Malheureusement, Gabrielle Vincent, figure emblématique de la littérature jeunesse, nous a quittés en 2000.

