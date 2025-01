Antoine Gallimard dit stop à X : Madrigall suspend ses comptes

Le lundi 20 janvier n’a pas seulement marqué l’anniversaire du regretté David Lynch, mais aussi le « Jour J » pour de nombreux utilisateurs du réseau social X. À l’occasion de l’investiture de Donald Trump, ils ont quitté la plateforme dirigée par la fantasque première fortune mondiale, en signe de protestation contre sa politique.

Il a été proposé à tous les inscrits sur la plateforme HelloQuitteX, disponible depuis le 7 janvier, de suivre automatiquement sur leurs nouveaux comptes Bluesky et/ou Mastodon toutes les personnes qu’ils suivaient sur X. Comment ? Grâce à une sorte de bouton automatique qui permettrait de retrouver en un clic tous ses contacts et ses interactions d’un réseau social à l’autre.

Pour « la pluralité de l'information »

Parmi les convaincus par cette initiative figure un acteur majeur du monde de l'édition, et pas des moindres, en la personne d'Antoine Gallimard, entraînant avec lui tout Madrigall. Le groupe fondé en 1992, c'est un total de 29 maisons d'édition, avec des noms bien connus comme Gallimard, Flammarion, ou encore Casterman. Mais aussi huit librairies et 11 structures dédiées à la diffusion et à la distribution.

Sur chaque compte X des maisons et des librairies du groupe, le même post, avec un message : « Attaché à la qualité et la pluralité de l’information, Antoine Gallimard, Président du groupe Madrigall, a pris la décision de suspendre en ce 20 janvier toute activité sur X des comptes de l’ensemble de ses maisons et librairies. » Et le hashtag #HelloQuitteX. Les liens vers les autres réseaux sociaux sont par ailleurs partagés, d'Instagram à Facebook, en passant par Linkedin.

Sollicité par ActuaLitté pour éclairer les motivations du président du groupe, Antoine Gallimard n’a pas encore donné suite. Maintenant qu'un des principaux groupes éditorial français, avec une des maisons les importantes historiquement de France, Gallimard, a quitté le réseau social, quid des autres ? Pour le moment, rien à signaler côté Hachette, Editis ou encore Albin Michel.

En 2011 déjà, Gallimard avait eu mal partir avec ce qui était encore Twitter, alors dirigé, entre autres, par Jack Dorsey : un internaute avait mis en vente sur eBay un compte Twitter qu’il avait créé au nom de Gallimard, avant de retirer son annonce, après avoir rencontré Antoine Gallimard. L'enchère avait atteint un montant maximum de 1500 euros, juste avant la suspension de la vente...

Cet internaute avait créé selon lui, ce compte en 2009, à une époque où Twitter était encore méconnu en France. Faute de temps pour gérer le compte, il avait proposé à Gallimard de le reprendre gratuitement. Mais, toujours d'après lui, cette proposition était restée sans réponse de la part de l’éditeur. il avait alors décidé de mettre le compte en vente sur eBay à un prix de départ de 25 euros. Les bénéfices devaient être reversés à une association de lutte contre l’illettrisme. Affirmation qu'on ne pourra jamais vérifier.

L'Arcom saisit l'Europe

Depuis, le réseau social a changé de nom, et a largement changé. Le milliardaire Elon Musk s'est offert le réseau social pour 44 milliards de dollars, promettant un nouvel âge d’or de la liberté d’expression. À peine arrivé, il levait le bannissement de Donald Trump, exclu pour avoir incité à la violence lors des événements du Capitole en 2021.

Avec une politique de « zéro contrôle », le milliardaire offre un paradis aux complotistes, bots et autres trolls, qui ont saisi l’opportunité d’envahir la plateforme. Désormais, les théories les plus extravagantes, autrefois filtrées, se répandent sans limite, au détriment des médias traditionnels.

Elon Musk a par ailleurs façonné une arme politique redoutable, qu’il n’a pas tardé à utiliser en s’affichant comme un soutien de poids dans la campagne présidentielle de Donald Trump. Avec la victoire de ce dernier, le Sud-Africain est devenu son conseiller spécial chargé de « l'efficacité gouvernementale ». En s'engageant pleinement dans cette campagne, il a parié en quitte ou double, fidèle à l’audace - certains diront la folie -, qui a toujours marqué sa carrière d’entrepreneur.

Aujourd'hui, il est accusé de manipuler l’algorithme de X. L’Arcom, régulateur français du numérique, a annoncé saisir la Commission européenne après des plaintes accusant Elon Musk, PDG de X et propriétaire de Tesla, de manipuler l’algorithme de son réseau social pour favoriser ses propres contenus.

L’eurodéputée Aurore Lalucq (Place publique) et la sénatrice Marie-Claire Carrère-Gée (Les Républicains) ont dénoncé que « les contenus d’Elon Musk » étaient « davantage suggérés », même aux utilisateurs non abonnés, une possible violation du règlement européen sur les services numériques (DSA). L’Arcom transmet la plainte à l’Irlande, où X est basé, et mènera une enquête en France pour réunir des preuves.

La Commission européenne, déjà en enquête depuis décembre 2023, a demandé à X, dirigé par Elon Musk, de fournir d’ici le 15 février une documentation interne sur ses systèmes de recommandations. X risque une amende pouvant atteindre 6 % de son chiffre d’affaires, voire une suspension temporaire.

Le dernier (triste) coup d’éclat du patron de Tesla et SpaceX : durant son discours, à la soirée d'investiture de Donald Trump, il aurait réalisé un salut nazi, rien que ça... Elon Musk a réagi sur son réseau social en dénonçant les « coups tordus » de ces adversaires. « L’attaque “tout le monde est Hitler” est tellement dépassée », a-t-il ironisé.

Quand le CNRS s'en mêle

Face à l’évolution de plus en plus inquiétante du réseau social, l’initiative HelloQuitteX, on l’aura compris, ne se limite pas uniquement à Madrigall.

À l’origine de l'initiative, David Chavalarias, mathématicien du CNRS et directeur de l’Institut des systèmes complexes de Paris Île-de-France. Il étudie depuis plusieurs années l’impact des réseaux sociaux sur la société. il en a tiré un ouvrage publié en 2022, Toxic Data.

Il est accompagné par un collectif de bénévoles français engagés dans la lutte contre la désinformation, qui regroupe une trentaine de membres issus de différentes associations et organisations, majoritairement bénévoles, incluant une petite équipe de développeurs coordonnée par le CNRS. Dans les mentions légales du site d’HelloQuitteX, il est précisé que le projet a été fondé par « le CNRS, la Ligue des Droits de l’Homme, La Quadrature du Net, le SNJ-CGT, Nothing 2 Hide, On est prêt et Au Poste ».

« X est désormais un outil d’influence sur l’opinion publique, non seulement aux États-Unis mais également en Europe », a alerté David Chavalarias lors d'un passage sur le plateau de BFMTV.

« Après le 20 janvier, Elon Musk sera suspendu du droit américain, n’aura plus de compte à rendre à la justice, protégé en tant que ministre de Donald Trump (...) et X deviendra, de facto, un porte-voix du gouvernement américain dans le domaine des médias numériques », complètent les porteurs du projet.

« La liberté académique »



À ce jour, au moins 17.000 personnes se sont déjà inscrites sur HelloQuitteX, parmi lesquelles figurent la ville de Paris, le département de Loire-Atlantique, Sandrine Rousseau ou encore... le CNRS. Néanmoins, sur les réseaux sociaux, certains internautes s'interrogent : est ce légitime qu'un institution étatique comme le CNRS porte une telle initiative ?

« C'est ne rien comprendre à l'organisation interne d'un établissement public qui gère 31.000 personnes », a répondu David Chavalarias sur X, et de continuer : « Il est évident que ce n'est pas la direction du CNRS qui s'engage et valide directement le démarrage de tout projet de recherche. Ce sont les chercheurs qui en sont responsables dans la limite de leurs moyens, moyens auxquels le CNRS ne participe que pour partie. »

Il est formel : « En tant que directeur de recherche au CNRS, j'ai toute latitude d'engager des projets de recherche dans la limite de mes financements disponibles, cela s'appelle la liberté académique ». Et d'assurer : « En l’occurrence, Hello Quitte X, pour ce qui est des développeurs, est pour le moment financé via une donation qui a été faite au CNRS par un fan de mon ouvrage. HelloQuitteX est la suite logique. »

Elon Musk poursuit, de son côté, sa croisade contre les journalistes, qu’il considère comme ses adversaires. Soutenant ceux qui les qualifient d’« ennemis du peuple », il encourage ses millions de followers sur X à délaisser les médias traditionnels au profit de « sources citoyennes » — des contenus amateurs, souvent non vérifiés, diffusés sur sa plateforme.

« You are the media now » (« Vous êtes désormais la presse »), a-t-il tweeté au lendemain de l’élection présidentielle, affichant son mépris pour le journalisme traditionnel.

