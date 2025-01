Marc Agron, Prix du livre de la Ville de Lausanne 2025  

Ce roman à suspense suit Yann Mendelec, un écrivain jadis célèbre qui, entre Paris et New York, est prêt à tout sacrifier pour renouer avec la gloire.

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée au Théâtre de Vidy, où Marc Agron, ainsi que quatre autres nominés, a reçu une récompense de 5000 francs suisses. En plus de cette distinction, il bénéficiera d'une résidence littéraire au Château de Lavigny.

La compétition comptait également d'autres œuvres notables telles qu'Une singularité de Bastien Hauser (Actes Sud), Le lotus jaune d'Hélène Jacobé (Éditions Favre), Histoire de l'homme qui ne voulait pas mourir de Catherine Lovey (Éditions Zoé), et Au cœur de la bête de Lorrain Voisard (Éditions d'en bas).

La participation a été particulièrement élevée pour cette édition, avec une majorité de votes recueillis électroniquement. Le Prix a su attirer l'attention non seulement dans le canton de Vaud et la région lausannoise, mais également dans toute la Suisse romande et au-delà, enregistrant des votes de plusieurs pays dont la France, le Maroc, le Mexique et la Hongrie.

À LIRE - Marc Agron dépeint "les égos surdimensionnés"

Le Prix du livre de la Ville de Lausanne continue de promouvoir les auteurs et autrices de Suisse romande et de mettre en avant la diversité éditoriale de la région, consolidant son rôle depuis plus d'une décennie.

Le Prix des lecteurs de la Ville de Lausanne 2024 a été attribué à Isabelle Aeschlimann, pour son roman Les secrets de nos cœurs silencieux, paru aux éditions Les Nouveaux Auteurs.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits image : La Ville de Lausanne

DOSSIER - Prix du Livre de la Ville de Lausanne : 11e édition

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com