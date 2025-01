Nuits de la lecture : quand le peuple inspire la littérature

Depuis plus de 20 ans, Les Escales du Livre s’imposent comme un événement incontournable pour les amateurs de littérature et les professionnels du livre. Organisée du 4 au 6 avril 2025, cette 23ᵉ édition marquera un tournant en s’installant pour la première fois sur la rive droite de Bordeaux, à Darwin Écosystème, un lieu emblématique de créativité et d’engagement écologique.