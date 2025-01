La renaissance de Suzanne Valadon, peintre audacieuse et intemporelle

« J’ai dessiné follement pour que quand je n’aurais plus d’yeux, j’en aie au bout des doigts », disait-elle. La voilà donc, armée de son pinceau, immortalisant l’image de sa mère, que l’on voit vieillir au fil des années, ou celle de son fils, Maurice Utrillo, dont le travail éclipsera plus tard celui de la femme qui l’a élevé.

Refuser les codes, une signature

Son entourage devenait ainsi son seul modèle, non par choix, mais par nécessité. Elle en tire des portraits du quotidien d’une étonnante modernité : un acte à la fois contraint et audacieux, à contre-courant d’une époque où les artistes de Montmartre trouvaient aisément des modèles dans la foule animant la place Pigalle.

Un non-conformisme qui définit Marie-Clémentine (1865-1938), son nom de naissance, dès l’enfance, et qui l’accompagne tout au long de sa vie, jusqu’à s’incarner dans le roman graphique Suzanne Valadon sans concession de Flore Mongin et Coline Naujalis (Seghers/Arte), et trouver un écho sur les murs du Centre Pompidou. Deux hommages qui se répondent et se complètent, mettant en lumière l’œuvre audacieuse d’une artiste ayant transcendé sa classe et sa condition.

Suzanne Valadon sans concession de Flore Mongin et Coline Naujalis (éditions Seghers/Arte)

Montmartre : le point de départ

Issue d’un milieu modeste, elle grandit aux côtés de sa mère, blanchisseuse, dans des conditions précaires. Très tôt, elle est confrontée à la rudesse de la vie, du travail difficile, et rêve secrètement d’appartenir au milieu marginal des artistes — elle qui aime tant dessiner.

Alors, quand la petite famille déménage à Montmartre, chef-lieu du milieu artistique de l’époque, la jeune fille saisit sa chance. L’école, elle ne s’y fait pas. À 15 ans, désormais connue sous le nom de « Maria », elle décide de fuir les emplois précaires.

Elle s’initie à l’art du cirque, explore le mouvement du corps, et met fin à son début de carrière à la suite d’une mauvaise chute. Cette pratique marquera durablement l’artiste en devenir, nourrissant sa fascination pour la grâce et la dynamique des corps qu’elle explorera plus tard dans son art.

L'Acrobate ou la Roue, de Suzanne Valadon (1916)

Modèle pour eux, peintre pour elle

La jeune Maria adopte alors une nouvelle identité, et devient modèle. Ses sourcils fins, ses cheveux coiffés en rond et ses traits marqués, représentés dans ses autoportraits et revisités sous le crayon plus moderne de Coline Naujalis, attirent rapidement l’attention des peintres de l’époque. Elle compte parmi ses clients Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, ou Henri de Toulouse-Lautrec, avec qui elle entretiendra une liaison passionnée.

Le Centre Pompidou braque les projecteurs sur cette Suzanne Valadon multiforme. Entre les murs de l’exposition, on croise cette femme au regard perçant, tour à tour nue, incarnant des personnages féminins et même masculins.

La grosse Marie, de Henri de Toulouse Lautrec (1884)

Au tournant du XIXᵉ et du XXᵉ siècle, être modèle est une profession peu considérée, souvent associée à la prostitution. Pourtant, pour Maria, c’est une opportunité. Elle observe les gestes des peintres, s’imprègne de leurs techniques, apprend et s’éduque : rien ne lui échappe, elle veut tout comprendre. Un mode de vie que Flore Mongin raconte en mots et Coline Naujalis traduit en images.

Suzanne Valadon sans concession dévoile une femme bien au-delà du simple modèle immortalisé sur les toiles. Celle qui fréquente les salons, parcourt les expositions, fait la fête, tombe enceinte à 18 ans d’un père inconnu, mais qui continue à perfectionner sa maîtrise artistique. Une approche qui offre au lecteur une nouvelle compréhension de son œuvre, et révèle la femme cachée derrière l’artiste.

Une vision de l'imperfection

Plus tard, Edgar Degas remarque son talent. Fasciné par « ses dessins méchants et souples » inspirés par l'impressionnisme, il devient son mentor, soutient son travail en achetant ses œuvres et l’encourage à persévérer. En 1894, celle qui se fait désormais appeler « Suzanne Valadon » expose pour la première fois ses autoportraits peu flatteurs et ses scènes de la vie quotidienne au Salon de la Société nationale des Beaux-Arts. Les critiques, peu habitués à une telle franchise, s’attardent sur son trait appuyé, qu’ils qualifient avec des termes comme « âpreté » et « dur ».

La popularité arrive dans les années 1920, portée par sa signature : les portraits. Les commandes affluent, émanant de ses proches du milieu artistique, tandis que sa popularité grandit avec l’authenticité brute de son style. Elle peint les gens tels qu’ils sont, figés dans leurs canapés, ou marqués par les rides. « Ne m’amenez jamais une femme qui cherche l’aimable ou le joli — je la décevrai tout de suite », tranche-t-elle.

La Chambre bleue, manifeste d’une artiste libre

Après avoir posé nue, c'est à son tour de peindre les corps dans leur plus simple appareil. Et, fidèle à elle-même, elle ne cherche pas à flatter ses sujets. Libérée des carcans de son époque, elle ose ce que peu de femmes avant elle avaient fait : peindre des hommes nus, des corps dans toute leur diversité, affichant souvent une désinvolture assumée. Pas question d’offrir ces corps au désir du peintre ou du spectateur : Suzanne Valadon crée une esthétique de l’émancipation, où le regard se pose sans posséder.

La chambre bleue, de Suzanne Valadon (1926)

Un héritage qui traverse le temps. L’exposition s’ouvre sur La Chambre bleue (1923), condensé de ses obsessions : une femme en pyjama, cigarette à la main, absorbée dans ses pensées entre deux lectures. Ce tableau emblématique fait aussi office de point de départ dans la biographie illustrée qui lui est dédiée, preuve qu’il capture l’essence même de son œuvre et de sa révolte.

La chambre bleue, sous le trait de Coline Naujalis

Une nouvelle postérité

« Exposée dans le monde entier et révérée comme une authentique pionnière, encore méconnue en France : voici Suzanne Valadon, artiste peintre célébrée de son vivant et que l’histoire de l’art a trop longtemps éclipsée », écrivent les éditions Seghers en quatrième de couverture.

Des propos à nuancer, car cette monographie et ce livre témoignent de l'influence persistante de Suzanne Valadon et rappellent qu’elle n’est pas oubliée. La complémentarité des deux formats permet non seulement de toucher un public diversifié — amateurs d’art, néophytes, historiens, ou simples lecteurs, mais lui promet également une nouvelle postérité. Suzanne Valadon continuera d’exister, d’intriguer, et d’inspirer.

Crédits image : Autoportrait de Suzanne Valadon, 1927

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com