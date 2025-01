Manga : Stéphane Ferrand, fondateur de Vega, quitte la maison

Les Éditions Dupuis ont acquis le 19 novembre 2020 Vega, un label qui appartenait alors à Steinkis et Nexusbook. Durant le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême 2024, Dupuis et son homologue japonais Kadokawa ont annoncé un partenariat autour de la marque Vega-Dupuis.

Dans un post Linkedin, Stéphane Ferrand confie : « Il y a 7 ans, j’ai voulu créer, avec Steinkis, une maison d’édition du nom de Vega, pour explorer les voies plus matures du manga que l’on trouve dans le seinen, entre autres. Après un premier instant de bonheur, la covid a sévi, mais la maison Dupuis s’est portée acquéreuse de Vega en 2020, lui prodiguant ainsi un nouveau souffle et de nouvelles perspectives. »

Et de développer : « Une évolution qui nous a permis de développer également des webtoons, en création et en achat de droits, de créer l’anime comics de Totally Spies, d’éditer des mangas de création, ou encore de se lancer dans les light novels. Maintenant adossée au groupe japonais Kadokawa, Vega a ainsi trouvé sa pleine structure et compte désormais de belles années devant elle et de nombreux projets à développer. »

« Son immense culture littéraire, son amour pour le manga et ses choix éditoriaux audacieux ont permis à Vega de se faire une place de choix sur le marché de l'édition et d'incarner véritablement "l'âme du manga" », partage avec nous, de son côté, l'équipe de Vega-Dupuis.

Et d'ajouter : « Nous tenons encore à le remercier pour son travail, le formidable catalogue qu'il nous laisse et lui souhaitons le meilleur pour la suite de sa carrière. » Pour Stéphane Ferrand, « il est temps de passer à de nouvelles aventures », non encore révélées.

Fondée en 2018 par Stéphane Ferrand, la maison d'édition de manga Vega-Dupuis a débuté avec un catalogue de Seinen manga destiné à un large public, avant d'élargir son offre aux genres Shonen, Shojo et Kodomo.

Vega propose une sélection de titres originaires du Japon, tout en s'ouvrant à des créations occidentales de style manga, des œuvres inédites d'auteurs japonais, ainsi que des collaborations internationales.

Crédits photo : Manchuria Opium Squad, publié chez Vega-Dupuis

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com