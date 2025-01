Une véritable ode à l’éveil du sentiment amoureux

Victor Hussenot revient avec un double opus, où son petit personnage bleu et sa compagne rouge prennent vie à nouveau.

Dans La Rencontre et Les Amoureux, qui paraissent aux éditions La joie de Lire, il reste fidèle à son style minimaliste. Les lignes priment sur les mots. Il est parfois plus facile d’exprimer ses sentiments autrement que par la parole.

Accessibles aux plus jeunes comme aux adultes, ils nous plongent dans les aventures d’un chasseur de dragons et d’une « héroïne solitaire ».

Dans La Rencontre, on assiste aux prémices de l’amour : un moment de découverte, d’émotion, d’abandon et d’attachement. À travers son style unique, riche en couleurs et perspectives, l’artiste nous invite dans un univers sans mots, mais où on comprend tout.

Dans Les Amoureux, Victor Hussenot dépeint la relation amoureuse, ses défis, la force de l’amour et l’équilibre fragile entre deux êtres. Former un couple c'est n'être qu'un ; mais lequel ?

Deux odes à l’amour, qui se lisent et se relisent, laissant à chaque lecteur la liberté d’imaginer les dialogues, comme une réponse à ses propres maux.

