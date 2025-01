Jack Kerouac, mystique bouddhiste, dans des textes inédits

Les éditions Rare Bird promettent un recueil de « textes inédits, sortis des archives », publiés pour la première fois avec l'aval de l'exécuteur testamentaire de Jack Kerouac. D'après l'éditeur, ces écrits permettent d'aborder l'ensemble de l'œuvre de l'auteur, mais aussi sa biographie, avec un œil nouveau.

« Dès son plus jeune âge, Kerouac a été un auteur et un penseur de la spiritualité, et il s'est toujours considéré comme tel. Le bouddhisme a donné plus de sens au travail de Jack en tant qu'écrivain : il ne créait pas pour son profit personnel et sa gloire, mais pour l'amélioration de l'humanité », explique l'éditeur. « Et le bouddhisme justifiait son mode de vie : comme il considérait le monde matériel vide et illusoire, il était libre de faire ce qu'il voulait. »

Une trentaine de récits, poèmes et autres réflexions composent ce recueil presque totalement inédit. « Il s'agit d'une mine de documents fascinants qui plongent le lecteur dans la psyché de Kerouac, le tout dans ce style libre et expressif qui le caractérise », souligne Charles Shuttleworth, éditeur du livre, auprès de The Guardian.

Au début des années 1950, Kerouac découvre le bouddhisme par plusieurs lectures, et se prend de passion pour cette philosophie et religion. Il signera même, au cours de cette période, une biographie de Bouddha, intitulée Réveille-toi. La vie du Bouddha (trad. Claude Demanuelli et Jean Demanuelli, Gallimard, 2013).

Un répit de courte durée

Dans le cours d'une existence rythmée par une addiction à l'alcool, le bouddhisme aurait apporté un peu de réconfort à Kerouac, notamment après sa rupture avec Alene Lee ou quand il ne parvenait pas à faire publier son texte devenu culte, Sur la route. Finalement sorti en 1957, l'ouvrage connaitra un succès exceptionnel, auquel il ne survivra que peu de temps : il meurt douze ans plus tard, en 1969.

The Buddhist Years, de Jack Kerouac (Rare Bird)

L'éditeur du recueil note que l'engouement de Kerouac pour le bouddhisme fut relativement peu compris par son entourage, même si le poète Allen Ginsberg, compagnon de route de Kerouac, fut lui aussi largement influencé par cette pensée.

La troisième épouse et veuve de Kerouac, Stella Sampas, fut particulièrement protectrice avec les archives de l'auteur, lequel « écrivait en permanence », assure Charles Shuttleworth. Par chance, Jim Sampas, l'exécuteur testamentaire, a ouvert plus grand l'accès aux documents, pour les chercheurs et les éditeurs.

Le recueil s'inscrit dans une collection de textes inédits révélés par Rare Bird, après Desolation Peak et Self-Portrait, respectivement parus en novembre 2022 et en août 2024. D'autres suivront...

Photographie : Extrait de The Buddhist Years de Jack Kerouac, Rare Bird Books

