Disparition du Prix Médicis 1987 Pierre Mertens 

Pierre Mertens, né de parents résistants et juifs, a passé sa jeunesse caché durant la Seconde Guerre mondiale : une expérience qu'il a révélée publiquement lors de son 70e anniversaire.

Dès l'âge de 11 ans, il s'est mis à écrire des pièces pour les événements scolaires et a développé une conscience politique pendant la crise algérienne. Au cours de ses études à l'Athénée d'Etterbeek, il a commencé une autobiographie en plusieurs volumes et a étudié le droit à l'Université libre de Bruxelles.

« Je m’en remets à la culture pour nous sauver » - Mertens

Son œuvre littéraire, influencée par Franz Kafka, a débuté en 1969 et inclut des romans et nouvelles reconnus, comme Les Éblouissements qui a reçu le prix Médicis en 1987. Parallèlement à son écriture, Mertens a poursuivi une carrière de juriste engagé dans les droits de l'homme et a été élu à l'Académie royale de langue et littérature de Belgique en 1989. Il a également été fait Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres par la République française.

Dans ses œuvres, Mertens mêle musique, leitmotivs, et thématiques sociales et politiques. Il a aussi écrit un livret d'opéra et plusieurs de ses livres abordent des enjeux historiques à travers des perspectives personnelles et collectives, faisant souvent écho à des événements tels que l'exécution des Rosenberg ou la tragédie de Marcinelle. Son engagement dans le droit international l'a amené à dénoncer des violations des droits de l'homme à travers le monde.

Mertens a suscité la controverse avec son livre Une paix royale en 1995, qui a mélangé fiction et réalité, entraînant des procès pour imposture. Il a continué à produire des œuvres marquantes jusqu'à la fin de sa vie, affirmant toujours le rôle crucial de la culture et de la littérature dans la lutte contre l'obscurantisme et pour la défense des droits humains.

Ce n'est pas la seule prise de position qui fait parler de lui. En 2007, Pierre Mertens qualifiait Bart De Wever de "leader résolument négationniste" dans les colonnes du Monde. Le président de la N-VA avait déposé plainte, mais celle-ci fut finalement rejetée.

Son dernier éditeur, Benoît Peeters lui rend hommage dans le journal Le Soir : « On savait que c’était un lecteur attentif, avoir un livre chroniqué par Pierre était un peu plus que d’avoir un article. Je pense que son statut d’écrivain chroniqueur rendait ses articles plus précieux que d’autres. »

En 2018, Jean-Pierre Orban publie Pierre Mertens - Le siècle pour mémoire aux éditions Les Impressions nouvelles, un ouvrage qui retrace la vie et l’œuvre de Mertens. Ce livre explore l’imbrication étroite entre la vie de Mertens – militant des droits de l’homme et observateur des grandes évolutions contemporaines – et son œuvre littéraire, marquée par son engagement intellectuel et politique.

Fondé sur sept ans d’entretiens avec l’auteur et de nombreuses recherches dans ses archives personnelles, ce portrait littéraire met en lumière l’homme et le créateur, tout en adoptant une approche originale, à la croisée de la critique littéraire et de l’enquête biographique.

Par Clotilde Martin

