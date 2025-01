Soit tu lis, soit t'es un pigeon (ou un mouton) : Cultura ouvre une ménagerie

« En 2024, les jeunes ont passé quotidiennement 10 fois plus de temps sur les écrans qu’à lire des livres ! Une baisse encore plus forte sur les 16-19 ans, en particulier chez les garçons. Pour Cultura, ce décrochage n’est pas sans conséquence, tant au niveau sociétal qu’individuel », dégaine un communiqué émanant de la Fondation Cultura, qui s’appuyait sur l’étude 2024 du CNL.

Et de rappeler qu’en créant cet établissement, en 2012, il rendrait « accessible la culture au plus grand nombre ». Multipliant les collaborations avec des acteurs associatifs, la Fondation vire de bord : désormais, elle « donner[a] le goût et le plaisir de la lecture à tous, et principalement aux enfants ».

Pour ce faire, une campagne de sensibilisation aux visuels-choc rappelle combien ne pas lire entraîne des difficultés tant cognitives que scolaires.

Ainsi, sans lecture, les jeunes cumuleront « retard dans le développement du vocabulaire, baisse de la compréhension, moindre concentration ». Et plus encore, affaibliront le développement de leur imaginaire « et de la pensée abstraite ». Sans oublier qu’ils seront dotés d’une « moindre capacité pour élaborer des stratégies de résolution de problèmes ».

En somme, des moutons, de Panurge certainement ou des pigeons, voire des poissons rouges tels que déclinés par l’agence de communication qui a fourni les visuels, illustrant des expressions stéréotypées : « Suivre le troupeau », « être un pigeon » ou « avoir une mémoire de poisson rouge ». La modernité de ces formulations frappera l'esprit plus vivement qu'une théophanie, comme une tempête dans un bocal ou une révélation avant la tonte...

Ces illustrations, réalisées par Intelligence artificielle, précise le communiqué en toute transparence, égaient en ce moment même les espaces publicitaires du réseau JC Decaux, pour le mois de janvier. Des messages qui aideront les jeunes publics à comprendre combien « la lecture s’impose comme un moyen d’aider la jeunesse à s’émanciper des idées reçues, à éviter la manipulation et à renforcer ses capacités de concentration ».

Donc à acheter leurs livres en librairie et pas chez Cultura ?

