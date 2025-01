Quelle bibliothèque présidentielle pour Joe Biden ?

Joe Biden passe la main à Donald Trump, qu'il avait battu en 2020. Âgé de 82 ans, le président sortant s'était porté candidat à sa réélection, avant de renoncer, le 21 juillet 2024, au profit de Kamala Harris. Ayant occupé la plus haute fonction politique des États-Unis, Biden aura une bibliothèque à son nom, comme le veut la tradition instaurée avec Herbert Hoover, le 31e président des États-Unis (entre 1929 et 1933).

Lorsqu'il quitte la Maison-Blanche, le président des États-Unis doit remettre la plupart des documents portant sur son mandat aux Archives nationales (National Archives and Records Administration, NARA). Une obligation à laquelle Donald Trump avait d'ailleurs ignoré, lui valant un procès intenté par l'État fédéral, que sa réélection a finalement écarté.

De Roosevelt à Trump

Avant les années 1930, les documents relatifs à la fonction présidentielle étaient réputés appartenir au président sortant lui-même. Si certains les ont rapidement confiés à des institutions capables de les conserver, d'autres ont dispersé des pièces historiques, données à des proches, à des collectionneurs ou entreposées dans des lieux divers.

Franklin D. Roosevelt, qui fut président de 1933 et 1945, estima le premier que les documents relatifs au mandat présidentiel relevaient du patrimoine national, et devaient donc revenir, en premier lieu, aux citoyens. Il fit ainsi don de ses archives au gouvernement fédéral, en demandant aux Archives nationales d'en assurer la conservation.

Sa décision ouvrit la voie Presidential Libraries Act de 1955, qui officialise la pratique autour des documents relatifs aux mandats présidentiels. Les Archives nationales s'efforcèrent de collecter les pièces et archives antérieures à cette loi, et supervisent depuis l'administration des bibliothèques présidentielles, destinées à conserver et mettre à disposition les documents liés à tel ou tel président. La première du genre fut la Franklin D. Roosevelt Presidential Library and Museum, inaugurée en 1941.

Bien d'autres ont suivi, sachant que certaines de ces bibliothèques présidentielles ne sont pas gérées par les Archives nationales, mais par d'autres institutions, par exemple des fondations privées. Parfois, les bibliothèques sont intégrées à des « centres » commémoratifs des mandats, à l'instar du William J. Clinton Presidential Center and Park, inauguré en 2004, ou du George W. Bush Presidential Center, ouvert au public depuis 2013.

Le Barack Obama Presidential Center doit ouvrir ses portes à Chicago en 2026, tandis qu'un Donald J. Trump Presidential Center a été évoqué, en Floride. Dans l'attente de la construction et de l'inauguration de ces lieux, les Archives nationales proposent évidemment des sites, avec un accès encore restreint dans le cas de Trump (la loi prévoit un délai de 5 ans après la fin du mandat avant l'ouverture aux consultations).

Le Delaware en vue

Interrogé sur ses perspectives concernant sa propre bibliothèque présidentielle, Joe Biden n'a pas fait de révélations fracassantes : il envisage en effet une installation dans l'État du Delaware, sur la côte est des États-Unis, où il vit depuis longtemps et dont il a été sénateur entre 1973 et 2009.

« J'en ai parlé avec d'anciens présidents », ajoute Biden auprès de USA Today, « apparemment, construire la bibliothèque est une tâche considérable. Donc, je n'ai pas encore pris ma décision pour l'instant. » En effet, si les Archives nationales assument la gestion des lieux, il est demandé, depuis 1986, qu'un certain apport de capitaux privés vienne en complément. Les ex-présidents ont donc la charge de mobiliser des financeurs, généralement par le biais d'une fondation.

L'Université du Delaware, à Newark, aurait témoigné de l'intérêt, mais aussi celle de Pennsylvanie, État de naissance de Joe Biden. La première semble toutefois la mieux placée, pour l'instant, puisque Joe, mais également Jill Biden, son épouse, en sont tous deux sortis diplômés.

Photographie : Joe Biden, le 16 janvier 2025 (illustration, U.S. Secretary of Defense, CC BY 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com