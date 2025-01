Une critique marxiste, drôle et déjantée, du rock

Explorant des thèmes aussi variés que les vampires, les origines du punk rock, l’ascension des DJs au rang de stars, ou encore la « dépression cosmique » engendrée par la chute de l’URSS, il offre une vision aussi brillante qu’irrévérencieuse. Svenonius analyse également l’impact de Seinfeld sur la culture pop moderne et dévoile les rouages obscurs derrière les fictions populaires, le cinéma, les séries télévisées et d’autres produits culturels.

Psychic Soviet, traduit de l’anglais (États-Unis) par Romain Guillou, à la fois déjanté et incisif, est un ouvrage pour quiconque s’intéresse au rock’n’roll et à ses implications culturelles.

Les éditions Au diable vauvert nous en proposent les premières pages, en avant-première :

Musicien et chanteur né en 1968, Ian F. Svenonius est une icône de la scène rock américaine. Il vit à Washington D.C. Ancien chanteur de The Nation of Ulysses, Make-Up et Chain and the Gang, il joue actuellement dans Escape-ism.

Il est l’auteur de trois autres essais underground, Censorship Now!! (Akashic Books, 2015), Against the Written Word (Akashic Books, 2023) et Stratégies occultes pour monter un groupe de rock, publié en 2017 aux éditions Au diable vauvert.

Par Clotilde Martin

