Editis : Adélaïde Klein, directrice adjointe du pôle Jeunesse Illustré

Alexandra Bentz a déclaré dans un communiqué : « Nous accueillons avec beaucoup d’enthousiasme Adélaïde à la Direction du pôle Jeunesse illustrée ! Son énergie, sa curiosité, sa détermination et son expertise reconnue sur les marchés jeunesse et la prescription seront de précieux atouts pour nos maisons. »

Et de détailler : « Elle pilotera Gründ Jeunesse, Les Livres du Dragon d’Or, Hemma, 404 éditions et leurs catalogues dynamiques, fruits de l’engagement et de la créativité des équipes. L’ensemble du pôle se réjouit de collaborer avec elle et de contribuer à construire ensemble le marché Jeunesse de demain ! »

De son côté, Adélaïde Klein partage : « C’est bien l’édition et en particulier des livres jeunesse qui m’anime depuis le début de mes études et a jalonné tout mon parcours professionnel. Faire grandir les lecteurs, les faire entrer en littérature et ne plus jamais les lâcher, il n’y a pas, pour moi, plus beau métier. Je me réjouis de rejoindre cette année le pôle jeunesse d’Editis qui, sous l’égide déterminée et bienveillante d’Alexandra Bentz, constitue un formidable terrain de jeux et d’opportunités. À toutes les équipes et en particulier celle que je rejoins avec joie, je souhaite une merveilleuse année littéraire ! »

Diplômée de lycées prestigieux tels qu'Henri IV et Condorcet, Adélaïde Klein a poursuivi ses études à l'école de commerce NEOMA et à l'université Paris Dauphine, où elle a développé une expertise combinant les domaines littéraire et commercial, compétences qu'elle a rapidement décidé d'exploiter dans le secteur de l'édition.

Après avoir acquis une expérience initiale grâce à des stages chez La Martinière, Média Participations, et Gallimard Jeunesse, Adélaïde Klein a rejoint le groupe France Loisirs, où elle a occupé le poste d’éditrice digitale suivie par une fonction de chargée d'achats pour le catalogue du Grand livre du mois.

En 2015, elle a fait le saut chez Audiolib, une maison d'édition audio du groupe Hachette, où elle a été chargée de développer le catalogue jeunesse. En 2017, elle est passée aux éditions Gallimard Jeunesse, où elle a travaillé pendant sept ans en tant que responsable du secteur poche et, à partir de 2020, de la prescription scolaire.

