Lire Lolita à Téhéran sur grand écran  

Dans ce récit, Azar Nafisi (Golshifteh Farahani), professeure de littérature à l’université de Téhéran, réunit en secret sept de ses étudiantes. Ensemble, elles plongent dans des classiques de la littérature occidentale interdits par le régime iranien, notamment Lolita de Vladimir Nabokov.

Ces lectures clandestines deviennent pour ces femmes un espace d’évasion et de réflexion. En retirant leur voile, elles partagent leurs espoirs, leurs amours, mais aussi leurs interrogations sur leur place dans une société de plus en plus oppressive sous le joug des fondamentalistes.

Ce film illustre la puissance libératrice de la littérature, capable de résister à l’oppression et de nourrir des aspirations personnelles et collectives.

Un double succès au Festival du film de Rome

Avant sa sortie en salles en France, Lire Lolita à Téhéran a déjà marqué les esprits en remportant deux prix au Festival du film de Rome : un prix spécial du jury pour son casting dans la compétition Progressive Cinema, ainsi que le prix du public, une distinction convoitée car elle est souvent annonciatrice de succès commercial.

Le réalisateur israélien Eran Riklis a partagé son émotion : « En tant que nation, nous traversons une période turbulente et douloureuse, et le cinéma israélien est de plus en plus isolé dans le monde. Et voici une bonne nouvelle : à la fois de magnifiques projections devant des centaines de spectateurs à Rome et l’excitation de remporter deux prix, ce qui n’est pas une chose qui va de soi de nos jours », a-t-il déclaré à Radio J.

À LIRE - Je suis toujours là, adaptation du livre de Marcelo Rubens Paiva

« Je suis particulièrement enthousiasmé par le prix du public, qui renforce le sentiment qu’il s’agit d’un film destiné à un large public, quel qu’il soit, qui aborde des questions qui concernent toute l’humanité, et pas seulement notre région. », ajoute t-il.

Avec Lire Lolita à Téhéran, Eran Riklis signe un film engagé, célébrant la puissance des mots et le courage de celles qui les portent. Déjà auréolé de succès au Festival du film de Rome, ce long-métrage promet d’émouvoir et d’inspirer les spectateurs en rappelant que la littérature demeure un rempart essentiel contre toutes les formes d’oppression.

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com