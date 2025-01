Près d'1 million € pour déchiffrer l'alphabet d'une civilisation ancienne

« Que voulaient écrire les habitants de l’Indus ? On aimerait tant le savoir », confie Nisha Yadav, chercheuse à la Mumbai-based Tata Institute of Fundamental Research (TIFR), à la BBC. Comme elle, et depuis plus d’un siècle, de nombreux linguistes, archéologues et scientifiques tentent de percer les mystères d’un alphabet vieux de cinq millénaires.

Disparus, sans laisser de traces

Ce dernier appartiendrait à la civilisation de l’Indus, établie près du fleuve portant le même nom, ou civilisation harappéenne : l’une des premières sociétés urbaines de l’histoire, apparue il y a 5300 ans dans l’actuel nord-ouest de l’Inde et du Pakistan.

Redécouverte il y a près d'un siècle, elle a livré pas moins de 2000 sites archéologiques aux scientifiques. Ils y ont trouvé les traces d’agriculteurs et de commerçants, bâtisseurs de villes fortifiées en briques cuites : une réussite qui leur a permis de prospérer des siècles durant, assurent les experts.

Pourtant, le mystère reste entier quant à leur disparition. Aucune trace de guerre, de famine ou de désastre naturel. Et leur écriture, restée indéchiffrée, enferme leur langue, leurs structures politiques et leurs croyances dans un silence millénaire.

« L’écriture suit une structure logique »

Rares et fragmentaires, les inscriptions de la civilisation de l’Indus compliquent tout espoir de déchiffrage. Liée aux langues brahmi, dravidienne, indo-aryenne ou sumérienne, cette écriture se retrouve sur seulement 4000 objets — sceaux, poteries, tablettes — découverts à ce jour. Et les messages, souvent courts, se limitent à une moyenne de cinq signes par pièce, rappellent les experts à la BBC.

Face à ces contraintes, la science mobilise ses outils modernes. L’équipe de Nisha Yadav a identifié 67 signes récurrents, présents dans 80 % des inscriptions. L’intelligence artificielle aide même à reconstituer des textes endommagés. « Nous pensons que l’écriture suit une structure logique », avance la chercheuse, confiante dans cette approche.

Un million de dollars en jeu

Récemment, Muthuvel Karunanidhi Stalin, ministre en chef de l’État indien du Tamil Nadu, a promis une récompense d’un million de dollars pour quiconque parviendrait à déchiffrer ce système graphique énigmatique. Une initiative que certains voient comme une manoeuvre politique, alors que des découvertes récentes pointent des liens anciens entre le sud de l’Inde et cette civilisation.

En attendant, les « codebreakers » autoproclamés affluent dans la boîte mail de Rajesh PN Rao, spécialiste des systèmes anciens. Chaque semaine, ingénieurs, retraités ou fonctionnaires lui écrivent, assurant avoir percé les secrets de ce système de signes et symboles. Tous se disent convaincus d’avoir résolu ce qui demeure l’un des plus grands mystères de l’histoire humaine.

Crédits image : Un moule représentant un "yogi" issu de la civilisation de l'Indus / Ismoon (talk), CC0

Par Louella Boulland

Contact : lb@actualitte.com