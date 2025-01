Avec Gilles Deleuze, décolonisons l'inconscient

Ces travaux abordent les notions d'identité et d'enracinement en les confrontant au « trou dans le symbolique » identifié par Lacan comme le réel, source à la fois de manque et de vide illimité.

Le séminaire de cette année explore aussi le « gouffre de l'esclave », un vide central dans la mémoire collective afro-descendante, persistant dans un contexte post-colonial, et examine comment la notion de noirceur, fluctuant entre la conception raciale et une opacité représentant un « ab-sens », se manifeste.

La noirceur et l'opacité

Des penseurs afro-pessimistes comme Calvin Warren, Fredrick Wilderson, et Norman Ajari ont caractérisé la noirceur comme une négativité fondamentale, établissant une domination européenne globale. Par exemple, Warren dans « Ontological Terror » décrit cette négativité comme une violence anti-noire visant à dominer le vide menaçant que représente l'être noir.

À l'opposé, Glissant et Deleuze et Guattari voient ce vide comme une source de création poétique, une opacité qui ne s'appuie pas sur des identités politiques mais sur des multiplicités ouvertes, rhizomatiques. Ils défendent un « droit à l'opacité » permettant à chaque individu ou peuple de ne pas être entièrement compris, respectant ainsi leur singularité et leurs trajectoires multidimensionnelles.

Cette année du séminaire vise ainsi à explorer ces perspectives avec des psychanalystes, des penseurs critiques et des philosophes, en discutant la tension entre ces approches sans chercher une réponse définitive, afin de maintenir ouverte la question de la noirceur et de l'opacité.

Calendrier des cours (avec inscription en présentiel ou distanciel possibles) :



29 janvier

Hôpital Sainte Anne - Amphithéâtre Morel

Séance 1 : La race sur le divan

1, rue Cabanis 75014 Paris

26 février

Hôpital Sainte Anne - Amphithéâtre Morel

Séance 2 : David S. Marriott, Lacan Noir Zoom Meeting

1, rue Cabanis 75014 Paris

26 mars

Hôpital Sainte Anne - Amphithéâtre Morel

Séance 3 : Edouard Glissant, Écologie de l’esprit et droit à l’opacité Zoom Meeting

1, rue Cabanis 75014 Paris

30 avril

Hôpital Sainte Anne - Amphithéâtre Morel

Séance 4 : Jacques Nassif, Opacité, non-savoir et souveraineté Zoom Meeting

1, rue Cabanis 75014 Paris



28 mai

Hôpital Sainte Anne - Amphithéâtre Morel

Séance 5 : Lee Edelman, Noirceur, « ab-sens » et queerité Zoom Meeting

1, rue Cabanis 75014 Paris



25 juin

Hôpital Sainte Anne - Amphithéâtre Morel

Décoloniser l’inconscient : séance 6 Zoom Meeting

1, rue Cabanis 75014 Paris

Le séminaire Décoloniser l'inconscient propose une réévaluation de la psychanalyse, remettant en question les cadres conventionnels tels que le complexe d’Œdipe et l’hétéro-normativité. Cette démarche vise à aligner la discipline avec les dynamiques actuelles des relations sociales et sexuelles. Ce renouveau inclut également une critique des approches post-coloniales, queer et de genre, qui, tout en étant intégrées par certains psychanalystes, sont parfois vues comme menaçantes pour la dynamique pulsionnelle fondamentale de l’inconscient.

Le séminaire explore deux tendances dans la psychanalyse moderne : une qui maintient une vision traditionnelle liée aux normes œdipiennes, et une autre qui déconstruit ces modèles pour mieux s'aligner avec les principes des études de genre et queer, mettant l'accent sur la singularité des expériences individuelles. Frédéric Baitinger, ayant soutenu une thèse sur ce sujet et publié divers travaux, suggère que les enseignements tardifs de Lacan offrent une voie vers une psychanalyse adaptée aux identités et souffrances marginales et singulières.

Depuis 2017, la Chaire de Philosophie à l’Hôpital, située au sein du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et liée à la Chaire Humanités et santé du CNAM dirigée par Cynthia Fleury, fusionne enseignement, recherche, et pratique clinique. Ce programme vise à développer des pratiques soignantes éthiques et adaptées aux réalités hospitalières contemporaines. En adoptant le modèle des creative commons, la Chaire partage librement ses recherches en sciences humaines, transformant l'hôpital en un espace de diffusion et d'échange de savoirs, renforçant ainsi l'intégration des humanités dans le domaine de la santé.

Le centenaire de la naissance d'un philosophe primordial

Ce 18 janvier, on a célébré le centenaire de la naissance du philosophe Gilles Deleuze. Il a passé la majeure partie de sa carrière académique à enseigner à l'Université de Paris VIII (Vincennes-Saint-Denis), où il a attiré un grand nombre d'étudiants grâce à son style non conventionnel et à ses idées puissantes. Il a écrit sur la littérature, la philosophie, l'art et la société et a collaboré avec des psychoanalystes, des anthropologues et des critiques littéraires. Son œuvre est marquée par une critique de la représentation et un intérêt pour le mouvement et la différence.

Parmi ses œuvres les plus influentes, on trouve Différence et Répétition et Logique du sens. En collaboration avec Félix Guattari, il a écrit deux livres qui ont fait date, malgré leur exigence : L'Anti-Œdipe et Mille Plateaux, formant les deux volumes de Capitalisme et Schizophrénie. Les travaux ont introduit des concepts tels que les « machines désirantes », les « agencements », et la « rhizomatique », qui ont offert de nouvelles façons de comprendre les relations de pouvoir et l'organisation sociale.

Deleuze était réputé pour ses cours, qui déployaient une énergie intellectuelle remarquable et attiraient des étudiants de diverses disciplines. Ses séminaires étaient des explorations ouvertes qui permettaient souvent de revoir les thèmes et les idées développés dans ses écrits. Beaucoup de ses cours sont aujourd'hui disponibles sous forme d'enregistrements audio et continuent d'être une ressource précieuse pour les étudiants et les chercheurs.

L'apport de Deleuze au monde contemporain est immense. Ses théories sur le désir, la société, le cinéma, la littérature et la peinture ont profondément influencé non seulement la philosophie mais aussi la critique littéraire, la théorie de l'art, le cinéma, et les études culturelles. Ses idées sur le « devenir » et les « lignes de fuite » sont utilisées pour analyser les phénomènes culturels et sociaux dans un monde de plus en plus caractérisé par la complexité et la fluidité. Deleuze a également inspiré des mouvements politiques pour son analyse de la résistance au pouvoir et de la création de nouveaux espaces de liberté.

Son abécédaire constitue une première entrée à son approche philosophique.

Crédits photo : thierry ehrmann (CC BY 2.0)

Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com