Après le greenwashing, voici le greenhushing : et en français ?

Pour sa première liste de vocabulaire de l'année, la Commission d'enrichissement de la langue française s'est intéressée à l'environnement, un sujet toujours aussi crucial au vu des événements climatiques extrêmes qui se succèdent.

Comme pour d'autres domaines, la commission identifie des termes ou expressions couramment utilisés, mais qui ne disposent pas d'équivalent en français. Elle s'efforce alors de proposer des termes français adaptés, en espérant qu'ils seront ensuite adoptés...

Parmi les appellations traitées, le greenhushing, soit la « [s]tratégie d'une organisation qui décide de ne pas mettre en avant ses engagements en matière de développement durable ». En français, elle sera désignée comme un « mutisme vert », qui permet éventuellement d'« éviter de devoir rendre des comptes sur la réalisation d'objectifs environnementaux et sociaux ou d'être accusé de verdissement d'image ». Cette dernière expression étant l'équivalent du greenwashing...

Également dans cette liste, la comptabilité environnementale (pour « environmental accounting »), soit un « ensemble de données statistiques d'un pays ou d'une organisation qui se rapportent à l'environnement dans le domaine économique ».

Mais encore la guidance environnementale, soit la « démarche consistant à fournir des conseils et un accompagnement à des personnes ou à des organisations qui souhaitent améliorer la durabilité de leurs pratiques ou de leur comportement et œuvrer en faveur de la préservation de l'environnement ».

La liste complète est accessible à cette adresse, ou ci-dessous.

Placée auprès du Premier ministre, la CELF a pour mission « de favoriser l’enrichissement de la langue française, de développer son utilisation, notamment dans la vie économique, les travaux scientifiques et les activités techniques et juridiques, d’améliorer sa diffusion en proposant des termes et expressions nouveaux pouvant servir de référence, de contribuer au rayonnement de la francophonie et de promouvoir le plurilinguisme », d'après son décret de création.

