Margo, une héroïne cash face aux défis de la société américaine

Ce roman aurait pu être une bluette pour adolescente avec une attendue happy end, mais voilà, Rufi Thorpe en a décidé autrement en ajoutant, dans la galère de cette jeune maman, une mère égoïste et mal aimante qui après une vie sentimentale houleuse va épouser un catholique rigoriste, un père ancien catcheur, absent pendant son enfance et qui prend sa retraite chez elle après avoir quitté sa femme et ses enfants, et une idée un peu folle, mais lucrative : gagner de l’argent en mettant des photos d’elle nue sur un site réservé aux adultes.

Le tout est une sacrée mayonnaise à la sauce bien sucrée américaine avec beaucoup de colorant, un peu indigeste, mais tellement alléchant. Car derrière cette fantaisie et la galère de Margo, c’est toute une société qui est dénoncée avec ses armées d’avocats, de procédures et du regard pesant.

Rufi Thorpe n’épargne aucun thème : l’exploitation de la naïveté, le devoir de mère, la domination masculine, la pression sociale et le mensonge. Margo va devenir adulte en découvrant le mensonge des adultes : sa mère joue au poker en douce de son futur catholique de mari, son père qui a quitté sa femme et ses cinq enfants, cache son addiction à la drogue, mensonges cachés sous le drapé d’indignation dont elle est frappée en tant que fille-mère.

Mais Margo tient bon, elle gagne en maturité tout en gardant une forme d’innocence et affirme un caractère que l’adversité révèle. Elle fait preuve également d’inventivité pour son compte OnlyFans sur lequel elle se dénude et mène cette activité comme une véritable entreprise. Être mère pour cette jeune fille est une nouvelle naissance, et elle découvre l’amour en en donnant abondamment à son enfant, curieusement prénommé Bodhi, dont elle a manqué jeune.

La narration se fait parfois à la troisième personne, comme si Margo avait besoin de distance pour réaliser ce qu’il lui arrive ou simplement s’inclure dans l’histoire en tant que spectatrice tant les péripéties qu’elle elle doit faire face sont imprévisibles ou irrationnelles.

Margo a des problèmes d’argent (trad. Élisabeth Luc) n’est pas qu’une énième romance, elle est une photo, pas toujours nette, de la société étatsunienne, pas toujours reluisante, où seul l’argent fait force de loi ainsi que l’opinion des autres. Un roman d’une grande fraîcheur qui sera adapté en série pour une plateforme, avec Nicole Kidman, et qui connaît un grand succès aux États-Unis.

Une héroïne pleine de ressource, à peine sortie de l’adolescence, terriblement attachante.

Par Christian Dorsan

