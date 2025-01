Martin Ajdari nommé à la tête de l'Arcom

Par un décret pris le 18 janvier dernier, le président de la République a nommé Martin Ajdari à la présidence de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), après l'avis favorable donné par le Sénat et l'Assemblée nationale. Sur les 83 suffrages exprimés dans les deux chambres, sa candidature a recueilli 47 votes pour et 36 contre.

Auditionné par la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale le 18 décembre 2024, Martin Ajdari a pu développer son approche de l'institution et de ses missions. Ainsi, à ses yeux, le rôle de l'Arcom « relève [...] plus de celui d’un régulateur que d’un gendarme ». « Son périmètre est élargi aux nouveaux acteurs omniprésents dans la vie des Français que sont les plateformes numériques et les réseaux sociaux, et à de nouveaux défis, bien connus : le déferlement de la haine en ligne, la désinformation et l’exposition des enfants à la pornographie », a-t-il avancé devant les députés.

Liberté de communication, impartialité de la régulation et collégialité de la décision sont les trois principes sur lesquels Martin Ajdari compte fonder l'action de l'Arcom, sous sa présidence.

Diversité, qualité et protection

Concernant les grands chantiers qui attendent l'institution, le président nommé envisage « l’objectif général de diversité et de qualité des programmes dans la gestion et l’attribution des fréquences », pour les autorisations de la troisième vague de la TNT, une offre audiovisuelle plus représentative de la société, ainsi que la protection « contre les contenus illicites ou nocifs, contre les risques addictifs ».

Au sujet de la qualité et de la confiance dans l’information, « je m’emploierai en particulier à avancer sur la question du pluralisme, en lien avec les éditeurs », avait souligné Martin Ajdari, qui citait également les évolutions en matière de concentration ou encore la santé de l’écosystème des médias et de l’audiovisuel.

Sur ce dernier point, il avait insisté sur l'intérêt de lutter « contre le piratage des films, des séries et des droits sportifs — un enjeu évalué à 1,5 milliard d’euros par an », sans aborder le cas des livres — qui restent un peu à la marge. « La consommation illégale a diminué, mais reste beaucoup trop élevée ; sa recrudescence depuis la rentrée dernière nous engage à aller plus loin et à faire en sorte que le régulateur puisse être plus réactif », évoquait Martin Ajdari au sujet du piratage dans son ensemble.

Le compte-rendu complet de son audition de décembre 2024 est accessible à cette adresse.

Photographie : Martin Ajdari, en 2016 (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com