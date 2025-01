Arnaldur Indridason, dans l'Islande des silences et des secrets

Le roman s’ouvre sur un couple islandais tentant de vendre leur vieille Lada à des marins russes dans le port de Reykjavik. Cet événement anecdotique semble anodin, mais il marque le début d’une série de découvertes troublantes. Alors que Konrad, ancien inspecteur, s’interroge sur les événements liés à une disparition non résolue, une série de meurtres relie des figures du passé à des enjeux contemporains.

Les restes humains découverts dans une grotte de la colline d’Öskjuhlid ravivent l’affaire d’un homme disparu dans les années 1970. Les preuves, longtemps considérées comme solides, s’effondrent sous le poids d’une enquête bâclée et de méthodes policières douteuses. L’affaire touche de près Konrad, dont les anciens collègues, notamment Leo, semblent impliqués dans des pratiques peu orthodoxes.

Parallèlement, la découverte d’un touriste islandais d’origine norvégienne, assassiné et abandonné près du lac Hafravatn, révèle des liens avec une autre disparition : celle de Pétur Jonsson, un commerçant respecté, survenue des décennies plus tôt. Konrad navigue entre souvenirs personnels et réalité présente pour dévoiler un réseau de secrets, de mensonges et de silences.

Indridason offre une réflexion sur la mémoire collective et individuelle. La mise en lumière des pratiques policières passées et des erreurs judiciaires éclaire une société islandaise en proie à des contradictions morales et des luttes d’influence. Le commissaire Konrad, hanté par son propre passé familial et professionnel, incarne cette quête de rédemption dans un paysage à la fois austère et poétique.

L’intrigue, subtilement imbriquée, capte l’attention tout en interrogeant la notion de justice. Les personnages, complexes et profondément humains, portent en eux les stigmates de leurs choix, illustrant la manière dont les décisions du passé résonnent dans le présent.

EXTRAIT – Les Lendemains qui chantent, d'Arnaldur Indridason

Les Lendemains qui chantent est un roman puissant qui transcende les codes du polar pour offrir une analyse fine des mécanismes sociaux et psychologiques. Indridason, fidèle à son habitude, construit un récit captivant où l’Islande devient le théâtre d’une réflexion universelle sur la vérité et la réconciliation avec le passé.

Par Cécile Mazin

