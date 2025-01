Les mille talents d'Anne Goscinny, et autant de vies

Anne Goscinny, autrice reconnue, a su se faire un prénom dans l’univers des lettres françaises. À travers ses romans et ses ouvrages jeunesse, elle explore avec finesse et sensibilité des thématiques universelles telles que l’amour, la mémoire, la famille, et le deuil. Lors de cet entretien, elle partagera notamment les coulisses de l’écriture de son dernier roman Mille façons d’aimer (Grasset).

Ce livre, qui s’inscrit dans une veine profondément intimiste, interroge les multiples formes que peut revêtir l’amour, qu’il soit filial, romantique, ou amical, tout en offrant une réflexion sur la transmission et l’héritage émotionnel.

Au-delà de son œuvre personnelle, Anne Goscinny joue un rôle essentiel dans la préservation et la valorisation de l’héritage littéraire et artistique de son père, René Goscinny, créateur emblématique d’Astérix, du Petit Nicolas, et bien d’autres. Présidente de l’édition 2025 de cet événement littéraire, elle reviendra sur son engagement à maintenir vivante l’œuvre de son père, tout en s’assurant qu’elle continue de toucher toutes les générations.

Elle évoquera sans doute les défis liés à la transmission de ce patrimoine monumental, ainsi que son travail de réédition et d’adaptation pour le public contemporain.

Anne Goscinny n’est pas seulement une romancière, mais aussi une autrice jeunesse appréciée. Ses livres pour enfants, empreints de délicatesse et d’un sens aigu de l’observation, mettent en lumière son talent pour parler aux jeunes lecteurs avec justesse et bienveillance. L’entretien abordera probablement son processus créatif, ainsi que la manière dont elle adapte son écriture pour s’adresser à ce public spécifique.

Ce dialogue de 50 minutes permettra au public de découvrir une femme de lettres passionnée et engagée, à la croisée des générations et des genres littéraires. Il sera également une invitation à réfléchir sur les liens entre mémoire familiale et création artistique, et sur la manière dont les histoires individuelles s’inscrivent dans une mémoire collective.

Ce rendez-vous littéraire promet d’être riche en émotions et en découvertes, mettant à l’honneur une figure incontournable de la scène littéraire française contemporaine. Retrouver le programme du festival Livres en fête 2025 ci-dessous :

Crédits photo © Jean-Philippe BALTEL

