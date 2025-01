Leïla Slimani, écrivaine franco-marocaine, a entrepris avec Le Pays des autres une trilogie retraçant l'histoire moderne du Maroc à travers les destins croisés de membres d'une même famille. Cette saga familiale s'étend de la période post-coloniale aux années 2000, offrant une perspective intime sur les bouleversements sociopolitiques du pays.

Elle conclut ici avec brio ce triptyque en nous offrant J'emporterai le feu, un roman qui explore les défis et les aspirations de la troisième génération de la famille Belhaj.

Il se concentre sur la troisième génération de la famille Belhaj, notamment Mia et Inès, petites-filles de Mathilde et Amine, nées dans les années 1980. Ces jeunes femmes cherchent à tracer leur propre chemin dans un Maroc contemporain, confronté aux défis de la mondialisation, des inégalités persistantes et des aspirations individuelles.

Une quête personnelle de liberté pour des femmes confrontées aux préjugés, au racisme et aux attentes sociétales : elles apprendront de nouveaux codes et se forger une place dans un monde en mutation. Leïla Slimani achève ainsi sa fresque familiale en offrant une réflexion sur l'évolution du pays et les luttes pour la liberté et l'émancipation.

L'écriture, empreinte de poésie et de puissance narrative, donne vie à une fresque familiale riche en émotions et en réflexions sur l'identité, l'héritage et l'émancipation. Ce dernier volet, attendu pour le 23 janvier 2025, promet de captiver les lecteurs en quête d'histoires profondément humaines et universelles.

Pas le meilleur tomes des trois, Le Pays des autres dresse cependant un portrait nuancé du Maroc, mettant en lumière les complexités culturelles, sociales et politiques qui ont façonné le pays au fil des décennies. L'écriture de Leïla Slimani, sensible et engagée, donne voix à des personnages confrontés aux défis universels de l'identité, de l'appartenance et de la quête de liberté.