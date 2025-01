Sans soleil - Disco inferno, est le premier tome d'une saga où Jean-Christophe Grangé nous plonge au cœur des années 1980, une époque où les dancefloors parisiens vibrent au rythme du disco, mais où l'ombre de la mort plane sur la fête.

L'intrigue s'articule autour de trois personnages principaux : un médecin, un policier et une lycéenne. Leur destin se croise lorsqu'un tueur en série, adepte du dépeçage à la machette, sème la terreur dans les clubs parisiens. Grangé, fidèle à son style, tisse une enquête haletante où chaque indice mène à une nouvelle énigme, tenant le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page.

L'auteur excelle dans la reconstitution de l'ambiance des années 1980, dépeignant avec précision l'effervescence des nuits parisiennes tout en abordant les prémices de l'épidémie de sida, qui commence à inquiéter la communauté.

Cette dualité entre l'euphorie des soirées disco et la menace omniprésente de la maladie confère au roman une profondeur particulière, reflétant les paradoxes d'une décennie marquée par l'insouciance et la peur.

Les lecteurs retrouveront avec plaisir la plume incisive de l'auteur, qui mêle habilement suspense, action et psychologie des personnages. Le tout dans un thriller captivant qui transporte le lecteur dans une époque révolue, tout en abordant des thématiques universelles et intemporelles. Un voyage littéraire intense, à la fois nostalgique et terrifiant, qui confirme le talent de Jean-Christophe Grangé pour raconter des histoires où le mal rôde toujours, même là où on l'attend le moins.

Et le tome 2, Le Roi des ombres, est sorti ce 15 janvier dans toutes les bonnes librairies (et les mauvaises aussi, certainement).