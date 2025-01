Dans Les Vivants et les Morts, publié en 2005, Gérard Mordillat dressait une fresque sociale poignante qui renouait avec le projet des grandes œuvres du roman naturaliste. L'intrigue se déroule à Raussel, une petite ville de l'Est de la France, où l'usine Plastikos, surnommée "la Kos", constitue le cœur économique et social de la communauté. Rudi et Dallas, jeunes ouvriers et couple passionné, voient leur vie bouleversée lorsque la fermeture de la Kos est annoncée, menaçant l'équilibre précaire de toute la région.

Mordillat explore avec acuité les conséquences humaines des décisions économiques prises à distance, mettant en lumière la détresse des travailleurs face à la délocalisation et à la précarité. Les personnages, profondément humains, incarnent les espoirs et les désillusions d'une classe ouvrière en lutte pour sa survie. L'auteur dépeint avec réalisme les tensions sociales, les solidarités et les fractures qui émergent dans ce contexte de crise.

La critique a salué ce roman pour sa puissance narrative et son engagement. Pierre Lepape, dans Le Monde diplomatique, le qualifie de "grand roman populaire". Le livre a également été récompensé par le grand prix RTL-Lire en 2005.

En 2010, Gérard Mordillat a adapté son œuvre en une mini-série télévisée, prolongeant ainsi la portée de son message sur les réalités du monde ouvrier contemporain. Une œuvre majeure qui interroge les dynamiques sociales et économiques de notre époque, tout en offrant une histoire d'amour et de résistance profondément humaine.